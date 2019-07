Ritiri Serie A | le ultime | bene Lazio e Spal | solo pari per ‘Fiorentina 2’ e Verona

Ritiri Serie A - le ultime : 12 reti per la Lazio - solo pari per la ‘Fiorentina 2’ contro il Bari : Prosegue la preparazione per le squadre di Serie A che tra poco più di un mese inizieranno a battagliarsi per il campionato 2019-2020. La Lazio vince la seconda amichevole stagionale contro la Top 11 Cadore con il risultato di 12-0. In gran spolvero Correa, autore di ben 4 reti. Di Cataldi, Immobile (doppietta), Caicedo, Adekanye e Anderson (doppietta) le altre reti. In gol anche l’ultimo arrivato Jony. Non va oltre il pari, invece, ...

Serie A e Serie B - le ultime dai Ritiri : 7 reti del Genoa - prima tappa a Singapore per l’Inter [FOTO] : Continua la preparazione delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione, si preannuncia una stagione scoppiettante. Scatenato il Genoa, sette gol nell’amichevole contro il Wacker Innsbruck nel ritiro austriaco, nel primo tempo in rete , Favilli e Sanabria mentre nella ripresa sale in cattedra Pinamonti, l’ex Frosinone mette a segno una tripletta. A concludere lo score Gumus, autore di una doppietta. prima tappa a ...

Ritiri Serie A - buona la prima per Inter e Bologna : vittorie in amichevole : Squadre ormai al lavoro per preparare la prossima stagione in Serie A. prima amichevole per l’Inter, che non stecca all’esordio. I nerazzurri hanno infatti battuto 2-1 gli svizzeri del Lugano nella prima amichevole stagionale. Allo stadio Cornaredo il tecnico è partito dal ‘suo’ 3-5-2, con uno dei nuovi acquisti, Sensi, subito protagonista: a sbloccare il risultato è stato proprio l’ex Sassuolo al 25′ ...

Serie A - le ultime dai Ritiri : goleade in amichevole per Torino - Verona - Atalanta - Lazio e Fiorentina : Ormai tutte le squadre hanno iniziato a radunarsi in vista della prossima stagione. Prime amichevoli per qualche compagine, che comincia a mettere minuti sulle gambe scegliendo come avversari rappresentative locali. Quindici reti del Torino contro i dilettanti del Merano (Prima Categoria) nella seconda amichevole della stagione nel ritiro di Bormio. Scatenato Zaza, alla ricerca di una conferma in granata dopo la prima insoddisfacente: 6 ...

Ritiri Serie A : Inter - Milan e Roma al lavoro - Rog e Verdi in evidenza nel Napoli : Ancora lavoro per le squadre di Serie A, che hanno iniziato da poco i rispettivi Ritiri. Quinto giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Al mattino, in avvio, consueta fase di prevenzione seguita da una Serie di esercizi di riscaldamento. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla con la rosa divisa in due gruppi. Di seguito seduta tattica a tutto campo. Chiusura con partita a campo grande risolta dai gol di Verdi, Sgarbi, ...

Ritiri Serie A - le ultime : la Juve parte leggera - prime goleade in amichevole per Fiorentina e Cagliari : Piano piano, tutte le squadre di Serie A si stanno radunando per i Ritiri. Oggi è stata la volta della Juventus, a cui devono aggregarsi soltanto alcuni nazionali. Primo giorno di scuola ‘leggero’ per la troupe di Sarri: visite di rito, pranzo, prima seduta di allenamento e rientro a casa. Da domani si farà sul serio, il lavoro tra palestra e rettangolo verde si intensificherà perché incombono i primi impegni della stagione: il ...

Serie A - iniziati i Ritiri estivi di tutte le big : da Dzeko a Icardi - i separati pesano 470 milioni : Pronti, partenza, via. I ritiri estivi di tutte le big di Serie A sono incominciati (oggi la Juve si raduna alla Continassa, Ronaldo arriva il 13) e con essi sono esplosi i malumori dei giocatori che vorrebbero fare le valigie ma che vivono da separati in casa. Tra gli scontenti, c' è chi non usa me

Serie A - si inizia : il punto sui Ritiri - scatta il via per Napoli e Fiorentina : Ancora qualche giorno di vacanza e poi tutte le società di Serie A inizieranno ufficialmente la stagione 2019-2020. Oggi è scattato il via per Napoli e Fiorentina. I partenopei si sono ritrovati nella solita location di Dimaro Folgarida. Il primo ad arrivare è stato il neo acquisto Giovanni Di Lorenzo. I viola si sono invece ritrovati a Moena: la squadra è partita questa mattina in treno dalla stazione di Campo di Marte, poi con un pullman ...

Ritiri Serie A 2019 : date e località delle venti squadre : Ritiri Serie A 2019: date e località delle venti squadre Ormai, a poco più di un mese dal termine del campionato, per la Serie A è già tempo di pensare alla nuova stagione. Sta infatti per cominciare il periodo di raduni e Ritiri per le venti squadre della nostra massima Serie. Solo la Roma deve decidere dove cominciare la propria campagna, dopo aver annullato il ritiro di Pinzolo. Per le altre diciannove società, invece, è stato già tutto ...

Ritiri squadre serie A 2019 : date - calendario e programma amichevoli : Ritiri squadre serie A 2019 : date, calendario e programma amichevoli Ritiri squadre serie A 2019. La serie A 2019-2020 inizia sabato 24 agosto. E finirà domenica 24 maggio 2020. A poca distanza dalla fine dell’ultimo campionato le 20 squadre che parteciperanno alla massima competizione calcistica nazionale scaldano i motori dal punto di vista organizzativo. Il 1° luglio inizia il calciomercato. Da settimane attira ...