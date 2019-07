Riforma pensioni | Durigon e Salvini allontanano spettro Fornero | ' Q41 per tutti si farà'

Flessibilità Pensioni in uscita : ultime notizie sulla Riforma - in cosa consiste? : La Flessibilità delle Pensioni in uscita è un tema divenuto molto caldo con le ultime riforme, che hanno rivoluzionato alcuni dettagli delle Pensioni. Con l’entrata in vigore della legge DL 4/2019, entrata in vigore lo scorso 29 gennaio 2019, sono cambiati diversi punti per quanto riguarda le regole nell’andare in pensione. Innanzitutto, c’è la cosiddetta quota 100, poi ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda le donne che vanno in pensione e ...

Pensioni - proposta di Riforma Federcontribuenti : ridurre contributi minimi da 20 a 5 anni : Enasarco boccia la proposta degli ultimi giorni di riforma delle Pensioni lanciata da Federcontribuenti di ridurre da 20 a 5 anni il numero dei minimi contributivi per andare in pensione. La proposta è stata lanciata dalla Federazione dei consumatori nei giorni scorsi a favore dei lavoratori che versino contributi Enasarco "a fondo perduto". Ci si chiede, in tal senso, che fine facciano i contributi versati che poi vengono perduti per un numero ...

CUNEO FISCALE/ I conti che richiamano una Riforma delle pensioni : Si parla della necessità di tagliare il CUNEO FISCALE, ma non è così semplice operare un taglio del costo del lavoro senza conseguenze

Pensioni ultime notizie : Riforma Fornero e Quota 100 “senza ascoltare” : Pensioni ultime notizie: Riforma Fornero e Quota 100 “senza ascoltare” Sul fronte Pensioni ultime notizie continuano a riportare i commenti su Quota 100, misura considerata imperfetta e attuata senza ascoltare i pareri di sindacati e commissioni, ovvero le opinioni di chi ogni giorno ha rapporti con la vita lavorativa e i suoi problemi. È questo il commento dell’esponente di Forza Italia, Renata Polverini, ospite a L’aria che tira ...

Riforma PENSIONI/ Quota 100 - la toppa peggiore del buco della Legge Fornero : La RIFORMA PENSIONI con Quota 100 viene usata meno di quanto è stato stimato. Forse si tratta di un provvedimento non adeguato

Riforma PENSIONI/ Quota 100 e il boomerang per i conti dell'Inps : La RIFORMA PENSIONI con Quota 100 anticipa l'ingresso in quiescenza dei baby boomers, causando dei problemi non indifferenti ai conti dell'Inps

Riforma PENSIONI/ I veri numeri su Quota 100 che l'Ue non vede : La RIFORMA PENSIONI con Quota 100 è stata criticata dall'Ue. Bruxelles doveva forse usare più cautela e fare altre osservazioni

Pensioni ultima ora : Elsa Fornero sulla Riforma 2011 “Non avevamo scelta” : Pensioni ultima ora: Elsa Fornero sulla Riforma 2011 “Non avevamo scelta” Pensioni ultima ora: Elsa Fornero nel corso delle tappe di presentazione del suo libro dal titolo «Chi ha paura delle riforme» rilancia le motivazioni che spinsero il Governo Monti ad approvare la Riforma delle Pensioni. Dopo aver dato conto di alcune sue recenti dichiarazioni, riprendiamo quanto detto dall’ex ministro del lavoro durante un convegno in cui ha ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Fornero “la nostra Riforma è ancora li” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Fornero “la nostra Riforma è ancora li” Pensioni ultima ora: la contrapposizione dialettica tra l’ex ministro Elsa Fornero ed il vicepremier Salvini va avanti da tempo. E non sembra minimamente placarsi. Perché nessuno dei due, a quanto pare, intende rinunciare a dire la sua rispetto alle riforme che si sono susseguite nel tempo. Pensioni ultima ora, l’attacco di Fornero all’indirizzo di ...

Riforma pensioni : dalla Corte dei Conti dubbi su Quota 100 e bocciatura del Rdc : Ancora polemiche per quanto riguarda il meccanismo della Quota 100 fortemente voluto dalla Lega e il cosiddetto Reddito di cittadinanza sbandierato dal Movimento 5 Stelle. La Corte dei Conti, infatti, avrebbe bocciato le due misure bandiera del Governo giallo-verde chiedendo di utilizzare i risparmi ottenuti dalle misure per ridurre il debito pubblico. "Nei primi mesi del 2019 gli sviluppi congiunturali hanno confermato la non favorevole ...

Riforma pensioni : Quota 41 ed esodati - ancora nessuna risposta dal Governo : nessuna novità per quanto riguarda i temi in materia previdenziale rimasti irrisolti anche dopo l'entrata in vigore della nuova Legge di Stabilità. Si tratta delle misure a favore degli esodati rimasti esclusi dalla precedente Riforma Fornero e dei lavoratori precoci che non hanno ancora avuto la possibilità di lasciare l'attività lavorativa. Nonostante le imminenti elezioni europee, infatti, sia le lavoratrici che i lavoratori esodati non hanno ...