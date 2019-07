Rifiuti | la sfida della Regione Campania | «Ecco i sette siti di stoccaggio»

Ambiente : raccolte 24mila tonnellate di Rifiuti elettronici - Ecolight lancia la sfida per gli obiettivi europei : Quasi 24 mila tonnellate di rifiuti elettronici gestiti con un tasso di recupero superiore al 97% e un impegno nell’Uno contro Uno che è valso 300 tonnellate nel 2018. Sono questi i principali dati contenuti nel Rapporto sociale di Ecolight, consorzio nazionale no profit impegnato da dieci anni nella gestione dei RAEE, delle pile e degli accumulatori esausti. Punto di riferimento per quasi 1.800 aziende, Ecolight l’anno scorso ha confermato i ...