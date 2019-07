Repubblica | De Rossi sceglie il Boca Tutto fatto | manca solo la firma

ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Dopo un’estate di dubbi e tentennamenti, Daniele Dealla fine ha scelto dove andare.Juniors. Burdisso è riuscito a convincerlo. All’amico e direttore sportivo del club, Burdisso, l’ex capitano giallorosso lo ha comunicato venerdì sera al telefono, scrive. L’accordo è stato concluso in poche ore: domenica era già cosa più o meno fatta. AlDeguadagnerà 500 mila euro per i pmi 8 mesi (il campionato inizierà a fine luglio). Poi dovrà decidere se continuare a giocare, magari nel Los Angeles, facilitato dal tramite di Pallotta, oppure lasciare il calcio giocato e andare a fare il vice di Mancini in Nazionale. Daniele non ha mai nascosto la simpatia per ilche tra l’altro, qualche anno fa, gli inviò una maglia del club col numero 16. Ha detto no alla Fiorentina perché non avrebbe potuto tradire la maglia della Roma. Con ...

