Reflusso gastrico | cos’è | sintomi e prevenzione

dilei

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Ilè una condizione patologica che si contraddistingue per la risalita dei succhi gastrici nell’esofago. I principalidi questo quadro clinico sono l’insorgenza di bruciore nella zona dietro lo sterno e il rigurgito acido a livello della bocca. Noto anche comegastroesofageo (o GERD), ilha alla base una mancata efficienza dello sfintere esofageo inferiore (stiamo parlando della zona di passaggio tra lo stomaco e l’esofago). Le cause di questa situazione possono essere molteplici. In alcuni casi, il problema può essere ricondotto a una generalizzata perdita di tono del suddetto sfintere. In altri, invece, la problematica può essere legata a una sua attività inappropriata, ossia non legata alla deglutizione. Ilè una condizione che deve essere gestita con tempestività. Come ricordato dagli esperti ...

FiorentinoE : L'uso prolungato dei farmaci contro il reflusso aumenta il rischio di tumore gastrico - demislionheeart : Sono sveglia da un'ora per colpa del reflusso gastrico sto per: bestemmiare #Tiziaparty - Deliriously_ : Esco ora dal parrucchiere e vedo le foto di #chi del ?? con la ballerina. Mi sta salendo un reflusso gastrico del ce… -