Rai 1 | torna Miss Italia? La voce dopo il taglio da La7 annunciato da Urbano Cairo

Miss Italia fuori da La7 - torna in Rai? : 15 luglio 2019RICEVIAMO E PUBBLICHIAMOGentilissimo Direttore, A seguito della pubblicazione dell'articolo a firma di Massimo Galanto dedicato alla vicenda Miss Italia / Gruppo Eventi e la successiva nota a firma del difensore della MIREN dalla sua testata integralmente pubblicata mi corre l'obbligo, di dover precisare la reale situazione allo stato attuale:

Massimo Giletti non torna in Rai : “Ecco perchè rifarò Non è L’Arena” : Non è L’Arena torna con Massimo Giletti alla conduzione: “Ecco perchè rimango a La7” Ha rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del numero del settimanale DiPiù uscito in edicola oggi Massimo Giletti che, com’è noto da tempo, anche nella prossima stagione televisiva condurrà Non è L’Arena su La7 ogni domenica sera. Sarà il terzo anno per lui su La7, dopo l’addio alla Rai avvenuto un ...

Romina Power confessa il suo dispiacere e torna su Rai1 con Al Bano : Romina Power fa un triste annuncio su instagram: “Lei e mia mamma erano…” Saranno in onda stasera su Rai1 Al Bano e Romina, con la replica dello spettacolo “Signore e Signori Al Bano e Romina Power”, trasmesso dall’Arena di Verona per la prima volta qualche anno fa. Una serata ricca di musica e grandi ospiti, con la quale Al Bano e Romina faranno quindi compagnia, ancora una volta, ai telespettatori della ...

Gigi d'Alessio torna con il nuovo singolo Domani vedRai : Da oggi è in radio, in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming, "Domani vedrai" il nuovo singolo di Gigi d'Alessio

Taranto - tornado si abbatte sul capoluogo ionico : gru cade in mare - disperso opeRaio : Tutti la chiamano la "secchiona": è una delle gru dello stabilimento ex Ilva, oggi Arcelor Mittal, che ha sede a Taranto. Ieri pomeriggio l'imponente stabilimento industriale, così come tutto il capoluogo ionico, è stato investito da un tornado che ha sprigionato una forza davvero spaventosa. La gru in questione non ha retto alle fortissime raffiche di vento ed è caduta in mare, trascinando con sé un operaio originario della provincia tarantina: ...

Stefano Coletta - Direttore di Rai 3 - a Blogo : "Tornano Serena Dandini con Assemblea generale e Raffaella Carrà in una chiave di interazione ancora più pop" : A margine della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione, abbiamo incontrato Stefano Coletta, il Direttore di Rai 3, rete che, negli ultimi mesi, ha ottenuto sempre maggiore riscontro e affezione da parte del pubblico. Il Direttore conferma il ritorno di alcuni titoli che hanno esordito recentemente e qualche altra interessante novità in programma:prosegui la letturaStefano Coletta, Direttore di Rai 3, a ...

Detto Fatto 2019 - 20 - su Rai2 torna il factual con Bianca Guaccero : "Mi sento bene" : Bianca Guaccero, dopo la presentazione dei palinsesti Rai, si è fermata a parlare con i giornalisti, per raccontare le emozioni a poche settimane dalla ripresa della nuova stagione di Detto Fatto: Mi sento bene. Sto ancora recuperando le forze, sto andando al mare. Mi sto rilassando con mia figlia. Me la sto godendo dalla mattina alla sera. Mi ricarico a casa mia, con il mio mare, il mio pesce, i miei amici di sempre, con i miei parenti. ...

Miss Italia fuori da La7 - torna in Rai? : "Miss Italia? Non continueremo. Per noi, finisce qui. Va avanti per conto suo". Così Urbano Cairo, poco fa in conferenza stampa a Milano, ha annunciato lo stop alla messa in onda dello storico concorso di bellezza su La7, che lo ha ospitato negli ultimi 6 anni alternando alla conduzione personaggi del calibro di Simona Ventura, Massimo Ghini, Cesare Bocchi, Francesco Facchinetti, Diletta Leotta e Francesca Chillemi. Quale sarà, dunque, il ...

Niall Horan è tornato a parlare del nuovo album : ecco cosa dovRai aspettarti : ATTENZIONE

Palinsesti Rai autunno : fuori Antonella Clerici - ritorna Lorella Cuccarini : La Rai ha presentato la nuova offerta televisiva per la prossima stagione autunnale, la quale si preannuncia ricchissima di nuovi appuntamenti. Tantissimi i volti noti che rivedremo sugli schermi di mamma Rai: da Mara Venier a Carlo Conti passando per il ritorno di Lorella Cuccarini. Tuttavia ci sarà anche qualche assente, come Antonella Clerici, la quale pur essendo legata contrattualmente alla tv di Stato, non sarà presente in Palinsesti ...

Guida Tv mercoledì 10 luglio : debutta Blood & Treasure su Rai 2 - torna Manifest su Canale 5 : Programmi tv di mercoledì 10 luglio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:25 SuperQuarkRai 2 ore 21:20 Blood & Treasure 1a TV 1×01-02-03 (leggi qui le anticipazioni)Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto?Canale 5 ore 21:20 Manifest 1×04-05-06 1a Tv Free (leggi qui le anticipazioni)Rete 4 ore 21:25 Quarto GradoItalia 1 ore 21:10 Battiti Live, (qui per la lista dei cantanti)La7 ore 21:15 Riusciranno I nostri EroiTv8 ore ...

Fiorello torna in Rai con un nuovo show : Fiorello torna in Rai con un nuovo show.Un cambio di passo per una "Rai che e' un'azienda del servizio pubblico, inclusiva

PALINSESTI Rai 2019-2020/ Torna L'amica geniale - Heather Parisi attacca la Cuccarini! : Presentazione PALINSESTI Rai 2019-2020, le date della prossima stagione e gli appuntamenti in programma: ecco tutti i volti nuovi.

Via Clerici - dentro Cuccarini : i palinsesti Rai (torna Fiorello - ma su Play) : Fiorello su Rai Play, Antonella Clerici fuori (almeno fino alla primavera del 2020), Lorella Cuccarini in prima serata con La vita in diretta su Rai 1. Sono queste alcune delle novità dei palinsesti Rai presentati oggi. A Mara Venier, oltre che a Domenica In, anche il prime time con un “emotainment show”, ‘La Porta dei sogni’; Enrico Ruggeri porterà la musica nel racconto televisivo con ...