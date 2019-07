Raggi | Roma abbraccia famiglia Camilleri | grande dispiacere per scomparsa maestro

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che l’emergenza rifiuti a Roma è tutta colpa di Virginia Raggi? : E’ vero, come dice lo scrittore e premio Nobel Mario Vargas Llosa, che Carola Rackete merita il premio Nobel per la Pace e che l’Europa deve seguire sui migranti le politiche di accoglienza del Canada? E’ vero che il nuovo palinsesto della Rai è “sovranista” e “salviniano”? E’ vero che l’emergenza rifiuti a Roma è tutta colpa della sindaca M5s Virginia Raggi? Questa settimana Marco ...

Roma - la sindaca Raggi nomina Frongia come commissario Uefa Euro 2020 : Nelle ultime ore la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza per la nomina dell’assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia commissario straordinario per la manifestazione Uefa Euro 2020. “In questi anni ho avuto modo di collaborare e confrontarmi spesso con l’assessore Daniele Frongia sul tema dello sport e credo, per questo, che la decisione della sindaca ...

Virginia Raggi contro Valeria Marini : "Roma merita rispetto da parte di tutti". La showgirl si scusa : Il bagno di Valeria Marini nella fontana della Barcaccia, a Piazza di Spagna, in Roma, non è andato giù alla sindaca della capitale, Virginia Raggi.Tramite i propri canali ufficiali social, Virginia Raggi, infatti, ha condannato il gesto della showgirl, ribadendo i provvedimenti che la Polizia Locale di Roma ha deciso di emettere nei suoi riguardi.prosegui la letturaVirginia Raggi contro Valeria Marini: "Roma merita rispetto da parte di ...

Virginia Raggi contro Valeria Marini : "Roma merita rispetto da parte di tutti. I personaggi pubblici dovrebbero dare l'esempio" : Il bagno di Valeria Marini nella fontana della Barcaccia, a Piazza di Spagna, in Roma, non è andato giù alla sindaca della capitale, Virginia Raggi.Tramite i propri canali ufficiali social, Virginia Raggi, infatti, ha condannato il gesto della showgirl, ribadendo i provvedimenti che la Polizia Locale di Roma ha deciso di emettere nei suoi riguardi.prosegui la letturaVirginia Raggi contro Valeria Marini: "Roma merita rispetto da parte di ...

Raggi : al via ‘Estate 2019’ - 32 istituti aperti a Roma : Roma – “Il programma ‘Scuole Aperte’ e’ partito in 32 scuole dei Municipi di Roma. Nel corso dell’estate 2019 istituti aperti e attivita’ per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. L’iniziativa, finanziata dall’amministrazione capitolina, risponde alle esigenze dei genitori che lavorano”. Lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: al via ‘Estate 2019’, 32 ...

Roma - Ignazio Marino : “Malagrotta? La chiusi e feci piano alternativo ma fu cancellato. Giunta Raggi? Manca di visione” : “Emergenza rifiuti a Roma? Non so quale pensiero guidi questa Giunta, sempre nel caso in cui ci sia un pensiero“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Roma Capitale dall’ex sindaco Ignazio Marino, intervenuto questa mattina in diretta dagli Stati Uniti. Roma, vertice al Ministero con Zingaretti, Raggi e Costa: “Ora rifiuti all’estero, poi il via a nuovi impianti” ...

Emergenza rifiuti Roma 2019 : piano del comune - l’appello della Raggi : Emergenza rifiuti Roma 2019: piano del comune, l’appello della Raggi Nella Capitale ritorna il problema – immancabile – dell’Emergenza rifiuti. Con l’estate che avanza e il gran caldo, il problema dei rifiuti diventa ancora più urgente e, per certi versi, insostenibile. I problemi igienico-sanitari legati all’Emergenza si fanno ancor più pressanti in occasione di ondate di calore. La sindaca capitolina ...

Emergenza rifiuti a Roma : pace Raggi-Zingaretti. La sindaca : "Fate la differenziata" : Il presidente della Regione Lazio e il sindaco di Roma siglano la pace sull’Emergenza rifiuti nella capitale. Dopo l'accusa di qualche giorno fa di Virginia Raggi sull’ordinanza "inapplicabile" della Regione - con tanto di video dall’impianto della Rida chiuso di domenica - i toni sembrano cambiati. "Chiedo a tutti i cittadini di aiutarci in un piano serio di raccolta differenziata perché solo in questo modo possiamo iniziare ...

Roma : Conte vede Raggi - 'tutti devono contribuire a rilanciarla e valorizzarla' : Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "Quest’oggi ho avuto un lungo incontro con il sindaco di Roma Virginia Raggi. Non era il primo e non sarà l’ultimo perché il governo è pienamente consapevole che Roma è la capitale di tutti gli italiani e tutti, i governanti per primi, debbono contribuire a rilanciarla e a

Roma : Conte vede Raggi - ‘tutti devono contribuire a rilanciarla e valorizzarla’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Quest’oggi ho avuto un lungo incontro con il sindaco di Roma Virginia Raggi. Non era il primo e non sarà l’ultimo perché il governo è pienamente consapevole che Roma è la capitale di tutti gli italiani e tutti, i governanti per primi, debbono contribuire a rilanciarla e a valorizzarla, lavorando insieme in maniera costruttiva per superare le difficoltà che via via si presentano”. Lo ...

Rifiuti - tregua Raggi-Zingaretti. Costa : «Normalità in 15 giorni». Conte : «Rilanciare Roma» : Emergenza Rifiuti a Roma. Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, assicura: «Roma supererà la crisi in quindici giorni». E il presidente del Consiglio, Giuseppe Costa,...

Rifiuti - tregua Raggi-Zingaretti. Costa : «Roma tornerà alla normalità entro 15 giorni» : Emergenza Rifiuti a Roma. Dopo il vertice di prima mattina al ministero dell'Ambiente, è previsto a palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte e il sindaco di Roma, Virginia...

Rifiuti a Roma - Zingaretti : "Finalmente parte il piano di raccolta" | Dalla Raggi appello ai cittadini : "Fate la differenziata" : Il sindaco di Roma ha ribadito la disponibilità di tutti gli attori coinvolti per "evitare gli errori del passato".

Rifiuti Roma - al vertice anche di Di Maio. Costa e Raggi : “Parlato d’altro”. Ma il vicepremier su Fb dice il contrario : A sorpresa, prima del vertice sui Rifiuti di Roma al ministero dell’Ambiente con il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il ministro Sergio Costa, si è presentato alle 9.20 del mattino anche il vicepremier Luigi Di Maio. Violenza sulle donne, Salvini: “Per Spadafora io maschilista? Cosa sta a fare al governo con me? Fossi in lui mi dimetterei” ...