romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Roma – “Roma torna a investire realmente sul proprio immenso patrimonio storico e culturale. Da oggi ilche dalporta ald’Ottavia, uno dei luoghi piu’ suggestivi della nostra citta’, e’ di nuovo aperto. Abbiamo realizzato un sentiero piu’ agevole, piu’ vicino ai fornici del, e con una pavimentazione piu’ sicura e stabile. Il patrimonio culturale cittadino deve essere accessibile a chiunque e per questo il nuovoe’ gratuito e adatto a tutti: carrozzine per disabili, persone con mobilita’ ridotta e passeggini. Ringrazio Luca Bergamo e la Sovrintendenza Capitolina per un intervento di cui vado particolarmente fiera, che consente di percorrere millenni di storia in pochi metri: venite a vederlo!”. Lo scrive in un post su facebook la sindaca di Roma, Virginia ...

romadailynews : Raggi: riaperto percorso pedonale da Teatro Marcello a Portico d’Ottavia: Roma – “Roma… - eravamounimpero : RT @RiganteLeonardo: @salviamoroma Infatti! È un problema di decoro! La Raggi si vanta di aver riaperto l’Ufficio permanente per il decoro… - salviamoroma : RT @RiganteLeonardo: @salviamoroma Infatti! È un problema di decoro! La Raggi si vanta di aver riaperto l’Ufficio permanente per il decoro… -