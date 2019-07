Quanti sono i rom e i sinti nelle baraccopoli italiane

agi

(Di mercoledì 17 luglio 2019)circa 25 mila (lo 0,04% della popolazione italiana) i rom eche vivono "in condizione di segregazione abitativa", ovvero informali e informali. Questi gli ultimi dati disponibili, secondo il report annuale dell'Associazione 21 luglio onlus, nel giorno in cui il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato una circolare indirizzata a tutti i prefetti per chiedere una relazione sulla presenza di insediamenti rom,e caminanti entro due settimane. Il 60% dei nomadi censiti - pari a circa 25 mila - vive in 127 "insediamenti formali", ovveroistituzionali presenti in 74 comuni italiani, equamente distribuiti sul territorio nazionale, con una prevalenzaperiferie delle grandi città. Tutti gli altri, un numero compreso all'interno di una forbice stimata tra le 8.600 e le 10.600 unità, vivono invece in "insediamenti informali" che, per ...

chiaragribaudo : Basta prese in giro, la #flattax è un aiuto per chi guadagna oltre i 40k euro l'anno. Quanti, di quelli che si vedr… - ManuDolcenera : Provate a indovinare quanti anni sono passati tra le due fotografie... Via ai commenti ?? #Amaremare - AndreaBricchi77 : Quanti nomi hanno fatto quest’anno, per il mercato del #Milan? E quanti di questi nomi si sono poi concretizzati?… -