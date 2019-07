Quante novità per Google Fotocamera su OnePlus 7 | 7 Pro e ASUS ZenFone 6

Android 10 Q è quasi pronto : guardate come gira bene la Beta 5 e Quante novità : Abbiamo installato la Beta 5 di Android 10 Q sul nostro Pixel 3 XL in cerca di novità, ecco tutto nel nostro video L'articolo Android 10 Q è quasi pronto: guardate come gira bene la Beta 5 e quante novità proviene da TuttoAndroid.

Quante indiscrezioni sulle novità Samsung : Galaxy Tab S6 - Galaxy A50S e Galaxy M60 : Scopriamo alcuni dettagli su Samsung Galaxy Tab S6, Galaxy M60 e Galaxy A50S, alcuni dei nuovi dispositivi in arrivo da Samsung.

Quante novità in arrivo per Google Foto : ecco tutte le prossime funzioni : David Lieb, responsabile di Google Foto, ha chiesto su Twitter feedback sull'applicazione e sulle funzioni che vorrebbero vedere. ecco cosa ne é uscito.

Quante novità con l'ultima beta di Microsoft Launcher : ecco cosa c'è di nuovo : Il nuovo aggiornamento di Microsoft Launcher beta porta le icone adattive, badge migliorati e riporta in vita la dock nascosta.

Quante novità in Google Chrome 76 beta - anche per Flash player e Modalità scura : Google Chrome 76 beta presenta una serie di modifiche tra cui il blocco delle applicazioni Flash per impostazione predefinita e rende difficile per i siti rilevare quando l'utente utilizza la Modalità di navigazione in incognito.