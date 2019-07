calcioefinanza

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Martedì 16 luglio sono stati concessi i permessi ambientali e di costruzione per ilParis Saint-Germain Training Center and Youth Academy Training Center a Poissy, cittadina nella periferia di Parigi. Si tratta di permessi che rappresentano “un importante passo avanti nella realizzazione del progetto” deld’allenamento per i parigini, la prima struttura … L'articolo PSG, viaper ilda 74e 17

Guillaumemp : Tuchel conferma a RMC : “Se sapevo che #Neymar voleva andare via ? Si, prima della Copa America. Ora è fra lui e il club” #PSG - CalcioFinanza : PSG, via libera per il nuovo centro sportivo da 74 ettari e 17 campi - MnNardiello : Ragazzi stavo pensando, ma Neymar? Secondo me non rimane al Psg...che dite via dybala , costa, mandzukic, higuain ,… -