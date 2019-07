Porsche 718 Cayman - Al volante della GT4 - VIDEO

quattroruote

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Con 420 CV è lastradale più potente di sempre. Stiamo parlandonuova GT4, che proietta le coupé a motore centraleverso un nuovo livello prestazionale. Gran parte del merito va al nuovo flat six di 4.0 litri che arriva a erogare 35 CV in più rispetto al precedente 3.8 aspirato. La trazione è solo posteriore e l'unica trasmissione disponibile è una manuale a sei rapporti con supporti attivi. Le prestazioni sono da primaclasse: 0-100 km/h in 4,4 secondi e 304 km/h di velocità massima. Per provarla siamo andati in Scozia, sul circuito di Knockhill. Pensata (anche) per la pista. Proposta in Italia con prezzi a partire da 81.576 euro, la718GT4 ha un assetto ribassato di 30 mm con sospensioni attive Pasm a taratura specifica per l'utilizzo in pista. Di serie è previsto un differenziale autobloccante meccanico con torque vectoring, ...

