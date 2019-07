Plastica | Italia protagonista all’European Social Innovation Competition

I pioppi “mangiano” la Plastica : così le radici assorbono gli ftalati. Ricerca italiana : Un team di Ricerca italiano guidato da scienziati dell'Istituto di Scienze della Vita presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha dimostrato che le radici dei pioppi assorbono gli ftalati, sostanze inquinanti presenti in materiali plastici, smalti e pesticidi. Si tratta di interferenti endocrini che mettono a rischio la nostra salute e quella degli ecosistemi.Continua a leggere

Niente Plastica - siamo italiani : la cola torinese Molecola sceglie il vetro : Fresca, dissetante, rigorosamente made in Italy. E sì, anche sostenibile, grazie alla sua nuova veste in vetro. È una novità che sottolinea l'esigenza di prenderci cura dell'ambiente quella che Molecola presenta ufficialmente in questa calda estate 2019: l'ormai celebre bevanda tricolore a base di cola - nata a Torino nel 2012 prendendo spunto da un famoso libro di ricette piemontesi dell'Ottocento, e battezzata con un nome che strizza l'occhio ...

Ambiente : 58 litri d’acqua a carico di ogni italiano per produrre Plastica : “Sta nascendo una nuova consapevolezza sui danni ambientali, causati da un eccessivo uso della plastica, il cui abbandono nei corsi d’acqua crea problemi anche ai Consorzi di bonifica, obbligati a spese aggiuntive per evitare che immani quantitativi di bottiglie intasino gli impianti idraulici. E’ ora anche di sapere che ogni italiano ha in carico un consumo idrico quotidiano di circa 58 litri per la produzione di plastica“: a dirlo ...

Un pastore tedesco e un pincher morti trovati chiusi in sacchetti di Plastica : orrore nel nord Italia : Altri due casi nel profondo nord dimostrano che la crudeltà verso gli animali non ha latitudine ma è un fenomeno che interessa tutta l’Italia in maniera preoccupante. LNDC denuncia e auspica che le indagini diano buoni risultati e si riesca a risalire ai responsabili. Qualche giorno fa, durante una passeggiata, una ragazza ha sentito uno strano odore e successivamente ha fatto una scoperta che avrebbe preferito evitare: nella vegetazione del ...

Esiste “un’isola di Plastica” anche in Italia? : (Testo a cura di Giuseppe Ungherese, responsabile Campagna Inquinamento Greenpeace Italia)Una vera e propria “zuppa di plastica”, insieme a materiale organico di vario tipo, è quello che abbiamo visto solo poche ore fa nel Mar Tirreno centrale, nel tratto tra Elba-Corsica-Capraia, all’interno del Santuario dei Cetacei. Bottiglie, contenitori in polistirolo utilizzati nel settore della pesca, flaconi, buste e bicchieri di ...

Coldiretti : addio alla Plastica monouso da un italiano su 4 : In Italia un cittadino su quattro (27%) ha già evitato di acquistare oggetti di plastica monouso come piatti, bicchieri o posate mentre ben il 68% ritiene che sarebbe opportuno pagare un sovraprezzo per questi prodotti. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Eurobarometro, diffusa in occasione dell’approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dell’Unione Europea di una nuova direttiva che impone agli Stati ...