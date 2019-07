Più che di leadership abbiamo bisogno di saggezza

Piogge monsoniche in India - Bangladesh e Nepal : Più di 3 milioni di bambini a rischio : In India, Bangladesh e Nepal 3,2 milioni di bambini sono a rischio a causa delle imponenti inondazioni prodotte dalle forti Piogge monsoniche che da più di una settimana si abbattono sull’Asia meridionale. Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro – è fortemente preoccupata che il deterioramento delle condizioni meteorologiche, con la stagione dei ...

F1 - Nicholas Tombazis : “Vogliamo rendere il Circus Più spettacolare - modificheremo nel 2021 vetture e gomme” : La parola d’ordine è: spettacolo. Nel 2021 è attesa la cosiddetta “rivoluzione tecnica” in F1. I gestori americani di Liberty Media, in accordo con la FIA, vogliono rendere la categoria più appetibile al pubblico e stanno quindi elaborando un nuovo regolamento tecnico che tenga conto di questo aspetto, nonché anche di un risparmio dei costi per il Circus. E’ opinione abbastanza diffusa che le monoposto debbano essere ...

Conferme - delusioni e sorprese dalle nomination agli Emmy 2019 - Più che mai un testa a testa Netflix-HBO : Le nomination agli Emmy sollevano sempre numerose polemiche in merito all'effettiva capacità della Tv Academy di cogliere il meglio della serialità. Quest'anno, però, tocca ammettere che le candidature stabilite dai 24.000 membri della giuria sono ben più giustificabili che in passato, soprattutto in alcune categorie. La straordinaria annata delle comedy Le nomination agli Emmy per la miglior serie commedia sono molto vicine alle nostre ...

Isole Marshall nucleare - sono Più radioattive di Chernobyl : In alcuni punti delle Isole Marshall, e in particolare sull'atollo di Bikini, il livello di radiazioni è più elevato che a Chernobyl e Fukushima. È quanto hanno rilevato i ricercatori della Columbia University di New York con nuovi studi, appena pubblicati su Proceedings of the National Academy of Sciences, in aggiunta a un'altra ricerca del 2016 sulla contaminazione radioattiva degli atolli del Pacifico nei quali gli ...

Formula 1 – Raikkonen Più spericolato che mai : tuffi folli in piscina [VIDEO] : Kimi Raikkonen e i tuffi folli in piscina: acrobazie e voli spericolati per il finlandese dell’Alfa Romeo I piloti della Formula 1 si stanno godendo una settimana di vacanza dopo il Gp di Silverstone, in attesa della gara di Germania. Lewis Hamilton ancora sfoggia un sorriso speciale per la splendida vittoria davanti al suo pubblico al Gp di Gran Bretagna. Anche Kimi Raikkonen ha un sorriso speciale stampato in volto, dovuto però non ...

Gioco d’azzardo - scatta il divieto di pubblicità e sponsorizzazioni : che cosa non vedremo Più e cosa resta lecito : Da lunedì 15 luglio il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse è diventato ufficiale per tutti. A un anno dall’entrata in vigore del Decreto Dignità, che con l’articolo 9 si proponeva di contrastare la ludopatia, anche le ultime deroghe concesse da un emendamento alla manovra ai contratti ancora in essere sono scadute. Vietata, quindi, qualsiasi forma di sponsorizzazione “di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o ...

Sui fondali del Salento la Più antica immagine del cielo? Gli archeologi la cercano in sommergibile : Gli esperti dell'Università di Halle cercano le origini del Disco di Nebra tra Torre Guaceto e Melendugno. Per le richerche è utilizzato un piccolo congegno sottomarino

Chernobyl - il turismo nero è sempre Più diffuso. Ma il pericolo è dietro l’angolo : Premetto che non seguo in tv la serie sul disastro nucleare di Chernobyl. Queste liturgie seriali non mi entusiasmano, giacché amo il format tradizionale del film. Né devo convincermi del fallimento del nucleare che abbiamo conosciuto nel 900, i cui rifiuti saranno un problema non banale per i posteri. Poiché il successo della serie nel mondo anglosassone ha fatto esplodere il turismo verso quella meta, occorre però riflettere sul fenomeno del ...

Tiziano Ferro e il matrimonio : “La scelta che ho fatto è Più grande di me e Victor - riguarda tutti” : Dopo il matrimonio con Victor Allen, Tiziano Ferro ha deciso di scrivere una lettera al Corriere della Sera, nella quale racconta la sua storia, a partire dalla sua adolescenza fino ad arrivare al giorno in cui ha trovato l'amore. Il cantante ha voluto lanciare un messaggio di speranza e anche di ribellione nei confronti della disparità di diritti che, ancora oggi, lo rende "deluso e amareggiato e arrabbiato".Continua a leggere

Contributi statali sport : arrivano 60 milioni in Più dal Governo! Incremento del 15% - Federazioni Più ricche : Una buona notizia per lo sport italiano: quest’anno il Governo stanzierà 60 milioni in più di finanziamento alle Federazioni sportive. Si passerà quindi dagli attuali 408 a 468 milioni, con un Incremento delle risorse pari al 15%. Come riportato dalla Gazzetta dello sport, il provvedimento verrà discusso oggi nella commissione bilancio del Senato. Questo il commento del sottosegretario con la delega allo sport Giancarlo Giorgetti: “Dopo appena ...