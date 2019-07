Pharrell Williams | il suo orologio da quasi un milione di dollari

Non ci stanno rendendo la vita facile! Lo sfogo di Meghan con Pharrell Williams : Alla premiere londinese di "The Lion King", Meghan Markle e il principe Harry hanno conversato sorridenti con molte star presenti alla serata. Tra tutti, la duchessa si sarebbe sfogata con Pharrell Williams riguardo alle continue critiche che la coppia sta ricevendo negli ultimi tempi. Il principe Harry e Meghan Markle si sono concessi una serata mondana alla premiere di "The Lion King" a Londra, sfoggiando entrambi un perfetto look ...

Audio - testo e traduzione di Letter To My Godfather di Pharrell Williams - un tributo a Clarence Avant per Netflix : Letter To My Godfather di Pharrell Williams è il nuovo singolo del leader dei N.E.R.D., il progetto musicale che nasce da un'evoluzione dei The Neptunes e condiviso con Shae Haley. Il brano è stato scritto insieme a Chad Hugo, già collaboratore di Williams per entrambi i progetti, e fa parte della colonna sonora del documentario The Black Godfather presente su Netflix e che racconta la vita di Clarence Avant, meglio ...