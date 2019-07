Per Valentino Rossi scende in pista il Senza veli di Francesca

MotoGp – Valentino Rossi in barca con Francesca Sofia Novello - la reazione dei fan è esilarante : “quando trovi la soluzione Per…” [FOTO] : Valentino Rossi e le curve della sua Francesca Sofia Novello: l’esilarante reazione social dei fan E’ tempo di vacanze per i piloti della MotoGp: tutti i campioni delle due ruote se la stanno spassando con amici e parenti al mare. C’è chi è partito per un posto lontano, chi ha preferito le spiagge vicine, chi ancora invece è in navigazione. Valentino Rossi ha scelto una vacanza in barca, al mare, in compagnia di un gruppo ...

Carlo Pernat/ "Valentino Rossi - Simoncelli e le donne. Tutti i segreti sulla MotoGp" : Carlo Pernat racconta Tutti i segreti della MotoGp: da Valentino Rossi a Marco Simoncelli, con diversi retroscena sulle donne.

MotoGp – Vacanze romantiche Per Valentino Rossi : scatto al… bacio sui social - la dichiarazione d’amore è dolcissima [FOTO] : Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi innamoratissimi: sui social la dolce dichiarazione d’amore della modella italiana. La risposta del Dottore è tenerissima Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono sempre più innamorati: il pilota Yamaha e la sua dolce metà si stanno godendo una fantastica vacanza al mare, in barca. Il Dottore e la bella modella italiana sono stati ad Ibiza e nonostante la riservatezza non è mancato ...

Pernat (re della Moto Gp) tra rutti a Mitterrand - Valentino e Sic : «Che ipocrisia l’Italia senza i troiodromi» : Da George Harrison a Dino Zoff Su Libero bombastica intervista di Tommaso Lorenzini a Giorgio Pernat, genovese, mitico manager della Moto Gp, scopritore di Valentino Rossi, possiamo definirlo il Bernie Ecclestone delle due ruote o comunque uno che gli si avvicina moltissimo. Un’intervista come se ne leggono pochissime in Italia, lontana anni luce dall’omologazione, dall’ipocrisia, È vita vera. E come tale è merda e sangue e ...

MotoGp - Meregalli rompe gli indugi : buonissime notizie Per Valentino Rossi e Maverick Viñales : Il Team Director della Yamaha ha paventato alcune importanti novità in vista dei test di Brno del pRossimo 5 agosto La stagione della Yamaha è stata finora alquanto altalenante, caratterizzata da periodi positivi e altri molto meno buoni. La vittoria di Viñales ad Assen ha leggermente rasserenato l’ambiente, anche se le difficoltà di Valentino Rossi continuano a pesare. Passi avanti comunque stanno arrivando eccome, visto che Maio ...

MotoGp – Tramonto in love Per Valentino Rossi : vacanze romantiche con la sua Francesca Sofia Novello [FOTO] : Tramonto in love per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: vacanza d’amore rigenerativa per il Dottore Per i piloti della MotoGp è arrivato il momento di godersi un po’ di meritato relax. Le due ruote sono ufficialmente in vacanza: è arrivato infatti il momento della pausa estiva. Nella gara del Sachsenring, dove Marquez ha trionfato per l’ennesima volta, Valentino Rossi non è riuscito a ritrovare il feeling giusto ...

Valentino Rossi dice stop! La notizia sta facendo disPerare i suoi fan : I tifosi di Valentino Rossi dovranno metabolizzare qualcosa che li farà soffrire parecchio: il “dottore” è sempre più vicino all’addio. Il nove volte campione del mondo ha confessato di non aver voglia di gettare la spugna, ma anche che “senza risultati, sarà un problema andare avanti”. D’altra parte, viste le buone prestazioni di Maverick Vinales e Fabio Quartararo nelle ultime gare, è ormai chiaro che i maggiori problemi della Yamaha risiedano ...

MotoGp – Traguardo… sostanzioso Per Valentino Rossi : il Dottore ringrazia i fan dal Sachsenring [FOTO] : Valentino Rossi ringrazia i fan: raggiunta quota 1000 su Instagram, il messaggio nel sabato delle qualifiche al Sachsenring Il weekend di gara di Valentino Rossi al Sachsenring non è stato soddisfacente: il Dottore ha chiuso il Gp di Germania all’ottavo posto andando in vacanza con tantissimi pensieri per la testa, riguardanti le problematiche in sella alla sua M1. Nonostante le sensazioni non troppo fiduciose e ottimiste, Valentino ...

Marquez corre da solo : ancora pole in Germania. Buio profondo Per Valentino Rossi : Marc Marquez, tanto per cambiare, conquista la pole position del Gp di Germania nella classe MotoGp. Lo spagnolo della Honda gira in 1’20«195 precedendo le Yamaha del francese Fabio Quartararo (1’20»400) e del connazionale Maverick Vinales (1’20«406) che partiranno con lui in prima fila. Quarto temp

MotoGp - Valentino Rossi suPera le forche caudine della Q1 del Gp del Sachsenring : niente da fare Per Dovizioso : Il Dottore chiude davanti a tutti la Q1 nonostante una caduta, precedendo Nakagami di poco meno di due decimi: Dovizioso partirà invece tredicesimo Valentino Rossi e Takaaki Nakagami superano agevolmente la Q1 del Gp del Sachsenring, staccando così il pass per la sessione in cui ci si gioca la pole position. Il pilota della Yamaha precede di poco meno di due decimi il pilota della Honda LCR, riuscito ad escludere proprio all’ultimo ...

LIVE MotoGP - GP Germania 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - obiettivo Q2 Per Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Germania (6 luglio) – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 – La presentazione delle qualifiche del GP Germania Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Germania, nono round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring i team lavoreranno sugli assetti in vista delle qualifiche di oggi e della gara di ...

MotoGp - Valentino Rossi convocato in Race Direction Per impeding : la clamorosa ammissione del Dottore : Il pilota della Yamaha ha rivelato di essere stato convocato in Race Direction dopo le FP2 del Gp di Germania per impeding a Miller e Vinales Giornata in chiaroscuro per Valentino Rossi, solo decimo al termine della seconda sessione di prove libere del Gp di Germania. Il Dottore ha comunque avvertito buone sensazioni in sella alla sua M1, ottenendo dei riscontri positivi in vista della giornata di domani. Alessandro La Rocca /LaPresse A ...

MotoGp – Mattinata positiva Per la Yamaha al Sachsenring : Meregalli analizza il lavoro di Valentino Rossi e Vinales : Le parole di Maio Meregalli sul lavoro di Valentino Rossi e Maverick Vinales nelle prime libere del Gp di Germania Mattinata soddisfacente in casa Yamaha: tre moto del team di Iwata si sono piazzate tra le migliori 5 nelle Fp1 del Gp di Germania. Al Sachsenring è stato un fantastico Quartararo, che conferma la sua competitività, a piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi delle prime libere, mentre Rossi e Vinales hanno chiuso ...

MotoGp - Valentino Rossi caustico : “una vergogna la gara di Assen - sPero che al Sachsenring…” : Il pilota della Yamaha ha parlato in vista del Gp del Sachsenring, ultimo appuntamento prima della lunga pausa estiva Tre ritiri consecutivi che fanno male, tre zeri in classifica che spingono Valentino Rossi molto lontano da Marc Marquez, saldamente in testa al Mondiale piloti. AFP/LaPresse Il Dottore esce con le ossa rotte da Assen, a causa della caduta avvenuta in gara che ha coinvolto anche lo sfortunato Nakagami. Il Gp del Sachsenring ...