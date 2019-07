Pedullà | Napoli pronto a trattare per Pépé

Pedullà : “Napoli - pericolosa fase di attesa per James. Ma c’è un indizio di rilancio” : Pedullà: “Napoli, pericolosa fase di attesa per James. Ma c’è un indizio di rilancio” Pedullà: “Napoli, pericolosa fase di attesa per James. Ma c’è un indizio di rilancio”. Rischia di diventare la telenovela dell’ Estate il possibile trasferimento di James Rodriguez al Napoli. Le parole del patron azzurro Aurelio De Laurentiis non hanno sortito l’ effetto desiderato, anzi, pare che il Real ...

Rodrigo-Napoli, Pedullà: "Tentativo vero, con maxi offerta al Valencia. Ecco come è andata". L' esperto di calciomercato Alfredo Pedullà aggiunge nuovi dettagli alla trattativa tra il club azzurro ed il Valencia. Stando a quanto si apprende, la missione di Giuntoli ha portato ad una maxi offerta per l' attaccante spagnolo di origini brasiliane che piace molto al tecnico Carlo Ancelotti. Di seguito il ...

Pedullà: "Il Napoli si è mosso per Icardi proponendo un ingaggio irrinunciabile a Wanda Nara". Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli, sul calciomercato a "Sportitalia mercato" riguardo la situazione di Icardi conteso tra Juve e Napoli: "Per la Juve Icardi è una situazione da seguire con grande attenzione. La Juventus si è mossa con largo anticipo con l'entourage del calciatore per poterlo portare a Torino". Il Napoli anche si è mosso per Icardi e ha proposto ...

Caso Icardi, Pedullà: "Napoli alla finestra, servono due step per l'argentino. La situazione". L' esperto di calciomercato parla delle questioni legate al futuro dell' attaccante nerazzurro che al momento sembra avere due pretendenti in Serie A: Juventus e Napoli. Di seguito il punto apparso sul sito internet di ...

Almendra-Napoli, Pedullà: "Contatti nella notte: si sta provando a sbloccare definitivamente con il Boca". Il club azzurro si confermata i più attivi sul calciomercato. Dopo Kostas Manolas dalla Roma, Giovanni Di Lorenzo dall' Empoli e, probabilmente James Rodriguez dal Real Madrid, ecco profilarsi ...

Pedullà: Raiola e Manolas fanno un passo indietro e si chiude alle cifre proposte dal Napoli. Come preannunciato da Pedullà su Twitter Manolas e il Napoli hanno finalmente raggiunto l'accordo. Dopo un rilancio del procuratore del calciatore greco, Mino Raiola, il club azzurro ha avuto la meglio ed ha chiuso la trattativa alle sue condizioni "il lieto fine è che Mino Raiola e KostasManolas accettano le iniziale condizioni del Napoli: 3,5 a stagione per cinque con i bonus per arrivare a 4. passo indietro rispetto alle ...

Pedullà: "Sfida Milan-Napoli per Veretout, dipende da un dettaglio. Due club per Hysaj". È corsa a due quindi per il centrocampista francese in uscita dalla Fiorentina. Il Napoli, dopo la partenza di Diawara e quella probabile di Marko Rog, vuole assicurarsi il giocatore per colmare il vuoto creatosi in mediana. E poi la ...

Pedullà: "Sorpresa Napoli, assalto a Veretout con 3 possibili contropartite". Dopo Manolas, che ormai sembra questione di giorni per chiudere, il Napoli si fionda sul 'vecchio' obiettivo per il centrocampo, in virtù anche della cessione di Diawara, che sembra ormai vicinissimo alla Roma, nell' ambito dell' operazione ...

Pedullà annuncia: "Manolas al Napoli e Diawara alla Roma". I dettagli. Operazione in via di chiusura tra i due club che sono ad un passo dal chiudere la trattativa che porta il difensore greco alla corte di Ancelotti, mentre il centrocampista giungano si trasferirà alla Roma. Il Napoli guidi rimpiazza subito Raul Albiol che ieri, stando a quanto ...

Pedullà: "Manolas ha scelto il Napoli. James entra nel vivo, novità Lozano. Verdi e Ounas in uscita". Gli ultimi aggiornamenti sulle tre operazioni più discusse degli ultimi giorni a cura dell' esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che fa il punto della situazione sul suo sito internet. Calciomercato Napoli, ...

Pedullá annuncia: "Quasi fatta per la prima cessione in casa Napoli - i dettagli". Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, attraverso il proprio sito ufficiale rivela che la trattativa per portare Hysaj a Madrid sponda colchoneros è entrata nel vivo : "Elseid Hysai si sposa domani in Albania e molto presto avrà notizie molto importanti per il suo futuro. L' Atletico Madrid avrebbe alzato la proposta al Napoli, arrivando ai 20 milioni, cifra che il club di De Laurentiis ritiene giusta o quasi per la ...

Pedullà annuncia: "James-Lozano-Manolas, il Napoli ha tre sì in tasca. La situazione". Il club partenopeo viaggia spedito verso i propri obiettivi di calciomercato. Due attaccanti di livello assoluto ed un difensore che in Italia ha già dimostrato la sua affidabilità. Trattative non semplici per una serie di motivi, ma il Napoli ...

Pedullá: "James – Napoli ecco cosa manca per la chiusura della trattativa". Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, attraverso il proprio sito ufficiale ha parlato del probabile passaggio di James Rodriguez al Napoli, spiegando a che punto è la trattativa : James Rodriguez obiettivo vero del Napoli. É una richiesta precisa di Carlo Ancelotti. Poco fa una fonte autorevole come "ESPN Colombia" ha parlato di apertura del Real Madrid per il prestito. C'è una accordo di massima tra l'attaccante e De Laurentiis ...

Pedullà afferma: "Sarri vuole Albiol - il Napoli deve pensare a sostituirlo". Il giornalista de "Il Corriere dello Sport" si è espresso in merito al futuro di Raul Albiol. Ha affermato: "Sarri ha sempre pensato che Albiol sia un difensore fortissimo senza il quale lo stesso Koulibaly non si sarebbe espresso a certi livelli. Se dipendesse solo da Sarri lo acquisterebbe subito perchè lo considera "il Professore" della difesa. Il Napoli deve sostituirlo perciò pensa a Manolas ma ci sono ...