Pediatria | neonati prematuri | “Sostenere la produzione del latte d’asina”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) ‘Sostenere ladeld’asina, non solo come integratore delmaterno per i, ma anche come alimento alternativo alvaccino in soggetti allergici‘. Lo sostiene l’art. 1 del disegno di legge presentato in Senato da Forza Italia. Per la Società italiana di neonatologia (Sin), da sempre in prima fila nel sostenere iniziative che riguardano la salute dei nati, è bene fare chiarezza sulla questione. “Pur non essendo contraria al disegno di legge presentato“, la Sin mette in luce che, “in attesa di evidenze scientifiche che ne dimostrino l’utilità, ci sono sicuramente altre priorità che la politica sanitaria dovrebbe prendere in considerazione” per il bene dei piccoli e dei loro genitori. Innanzitutto “il disegno di legge non riguarda solo i, ma anche i soggetti allergici, ...

Agenzia_Dire : Pediatri, ginecologi ed ostetrici esprimono “soddisfazione” per la messa in sicurezza dei migranti a bordo della ba… - speranza_viva : RT @EsanumIT: La musica aiuta lo sviluppo cerebrale dei neonati #pretermine. Connessioni funzionali cerebrali più efficienti attraverso la… - EsanumIT : La musica aiuta lo sviluppo cerebrale dei neonati #pretermine. Connessioni funzionali cerebrali più efficienti attr… -