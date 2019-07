Pallavolo – Continuità ed esperienza per la nuova Allianz Powervolley Milano | il roster

sportfair

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Continutà edper la. Ecco ilcompleto della squadra per la stagione 2019-20 che segna l’approdo al Palalido Due parole chiave per latargataed. Si presenterà così ai nastri di partenza la formazione del presidente Lucio Fusaro, pronta ad approcciarsi con rinnovato entusiasmo alla sua sesta partecipazione consecutiva al campionato di Superlega Credem Banca che prenderà il via il prossimo 20 ottobre. L’approvo definitivo nella città diha segnato un nuovo inizio per la società che ha finalmente trovato la suacasa nel magnifico impianto dell’Cloud e ha messo le basi nella sede dellaAcademy con gli uffici operativi ed il centro di allenamento in Piazzale Lotto. Il nuovo ciclo per l’riparte da coach Roberto Piazza, tecnico ...

benassi_fra : RT @PowervolleyMI: 2? parole chiave per la nuova Powervolley Milano targata Allianz: continuità ed esperienza. ?? Ecco il roster completo… - PowervolleyMI : 2? parole chiave per la nuova Powervolley Milano targata Allianz: continuità ed esperienza. ?? Ecco il roster comp… - SportPiceno : New post: Pallavolo Serie A: la Videx dà continuità al centro con Gaspari e Romagnoli! -