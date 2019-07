Pallavolo – Campionati Europei U16 | l’Italia stacca il pass per le semifinale | stesa

sportfair

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Le azzurre si sono assicurate ilper le semifinali in programma a Trieste il 20 e il 21 luglio, in virtù del successo ottenuto contro la Serbia per 3-0 Giornata di verdetti nella pool B deiunder 16 femminili, conche si è assicurata ilper le semifinali in programma a Trieste il 20 e il 21 luglio, in virtù del successo ottenuto contro la Serbia per 3-0 (25-15, 25-21, 25-22). Fasi finali conquistate anche dalla Turchia, che proprio come le azzurrine è ancora a punteggio pieno e la sfida di domani(ore 19.30) tra le due formazioni sarà dunque valida per il primato nella pool. Nella gara di oggi, serviva una prova di carattere ed è stata prontamente fornita da Ribechi e compagne, che sono state in grado di aggredire immediatamente le avversarie con un’ottima partenza nel primo parziale. E’ nel secondo set, però, chesi è davvero ...

