Pallanuoto | Mondiali 2019 | Italia-Giappone 9-7 Il Settebello vince | ma non convince

oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Dopo un esordio davvero connte, con la nettissima vittoria sul Brasile, arriva una prestazione tutt’altro che positiva da parte del. Nella seconda giornata della fase a girone deidi Gwangju dimaschile la Nazionalena si impone per 9-7 sul, restando in vetta al Girone D e continuando a puntare alla prima piazza che vale la qualificazione diretta ai quarti di finale. Una partita da rivedere assolutamente per la squadra di Sandro Campagna che, contro un avversario tutt’altro che irresistibile (comunque da fare i complimenti aisi che oggi si sono comportati benissimo), non sono riusciti a fare la differenza. Tra due giorni l’ultima partita con la Germania per chiudere la pratica e poi iniziare a pensare alla fase ad eliminazione diretta: servirà un cambio di rotta per puntare alla zona medaglia. Male in ...

infoitsport : Pallanuoto, Mondiali: il Setterosa doma anche il Giappone e vede i quarti - infoitsport : Pallanuoto, Mondiali: buona la prima per il Settebello, 14-5 al Brasile - zazoomnews : LIVE Italia-Giappone Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA: 3-2 il Settebello non brilla ma è avanti all’intervallo -… -