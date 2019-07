oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) L’Italia supera con il punteggio di 9-7 il Giappone nel suo secondo impegno ai Mondiali di Gwangju, al termine di un match che, come previsto, si è rivelato quanto mai complicato sotto ogni punto di vista. Il Settebello non ha messo in mostra la sua versione più scintillante ma ha comunque centrato lache, come spiega il CTal termine della sfida, era l’unica cosa che contava oggi. “Sapevamo che ci attendeva una partita complicata e così è stato – spiega il commissario tecnico ai microfoni di Rai Sport – Il Giappone negli ultimi tempi ha compiuto dei progressi incredibili e gioca in una maniera unica rispetto a tutte le altre compagini. Se non li affronti diverse volte non puoi capirli a pieno e noi, effettivamente, non ce li trovavamo di fronte da un anno e mezzo. Tutto sommato abbiamo fatto bene, forse siamo risultati ...

flamminiog : RT @OA_Sport: #Pallanuoto, Mondiale 2019: Sandro #Campagna: “Fondamentale vittoria, senza pensare al come”, #Figlioli: “Li abbiamo superati… - OA_Sport : #Pallanuoto, Mondiale 2019: Sandro #Campagna: “Fondamentale vittoria, senza pensare al come”, #Figlioli: “Li abbiam… - sportface2016 : Mondiale #Gwangju2019, Pallanuoto maschile: Il Settebello vince e convince contro il Giappone -