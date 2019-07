Nuova alleanza tra la mafia italiana e Usa | maxi blitz tra Palermo e New York | 19 arresti

M5s - la Nuova organizzazione parte da elezione di “facilitatori”. Poi mandato zero nei Comuni e alleanza con le civiche : La nuova organizzazione del Movimento 5 stelle sarà affidata alla figura dei “facilitatori”: ci saranno 16 o 18 persone a livello nazionale che si occuperanno dei vari temi cari al M5s e pure di questioni legali, Comunicazione e organizzazione interna. A loro si affiancheranno altri “facilitatori” su base regionale. L’annuncio di Luigi Di Maio è arrivato dopo le decine di assemblee sul territorio, nel corso delle ...

M5s - la Nuova organizzazione parte da elezione di “facilitatori”. Poi mandato zero nei Comuni e alleanza liste civiche : La nuova organizzazione del Movimento 5 stelle sarà affidata alla figura dei “facilitatori”: ci saranno 16 o 18 persone a livello nazionale che si occuperanno dei vari temi cari al M5s e pure di questioni legali, Comunicazione e organizzazione interna. A loro si affiancheranno altri “facilitatori” su base regionale. L’annuncio di Luigi Di Maio è arrivato dopo le decine di assemblee sul territorio, nel corso delle ...

Guida autonoma - In Giappone nasce una Nuova alleanza : Il settore automobilistico Giapponese ha dato vita a una nuova alleanza nel campo delle tecnologie per la Guida autonoma e dei servizi per la mobilità del futuro. La Mazda, la Suzuki, la Subaru, la Daihatsu e la Isuzu (specializzata nei veicoli commerciali) hanno aderito alla Monet Technologies, joint venture avviata nell'autunno dell'anno scorso dalla Toyota e dal colosso dell'high-tech Softbank.Poche defezioni. In pratica quasi tutto il ...

Guida autonoma - In Giappone si profila una Nuova alleanza : Il settore automobilistico Giapponese sta per varare una nuova alleanza nel campo delle tecnologie per la Guida autonoma e dei servizi per la mobilità del futuro. La Mazda, la Suzuki, la Subaru, la Daihatsu e la Isuzu (specializzata nei veicoli commerciali) hanno in programma di aderire alla Monet Technologies, joint venture avviata nell'autunno dell'anno scorso dalla Toyota e dal colosso dell'high-tech Softbank.Poche defezioni. In pratica quasi ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Samuel costretto ad accettare una Nuova alleanza con Ursula : Se vuole che il suo segreto non venga a galla, Samuel deve continuare a collaborare con la diabolica Dark Lady.

La visita dei Trump in Gran Bretagna. Si lavora a Nuova alleanza strategica dopo la Brexit : Toni insolitamente soffusi, anche negli scambi di battute con i reali, nella prima giornata della visita di Stato del presidente americano Donald Trump in Gran Bretagna. Trump ha già partecipato al pranzo privato con la regina a Buckingham Palace, ed ha visitato l'abbazia di Westminster dove Trump e Melania, accompagnati dal principe Andrea, hanno tra l'altro deposto una corona al monumento al milite ignoto. Blindato il dispositivo di sicurezza, ...