Nuoto | Virginia Raggi annuncia la candidatura di Roma per gli Europei 2022

(Di mercoledì 17 luglio 2019) "si candida ad ospitare glididel. La Capitale d'Italia vuole confermarsi protagonista delle rassegne sportive internazionali. Siamo pronti alla sfida per realizzare un evento sostenibile e che avvicini i cittadini allo sport" La sindaca diha deciso e, attraverso un annuncio su twitter, ha confermato ladella Città Eterna a ospitare la competizione natatoria continentale tra tre anni. Dopo dunque la rassegna iridata del 2009,vuol tornare sugli scudi dal punto di vista sportivo e "riscattarsi" da un certo punto di vista rispetto al discorso olimpico non andato a buon fine, come tutti sappiamo.

