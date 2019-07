Nuoto sincronizzato - Mondiali Gwangju 2019 : Russia stellare nei preliminari del libero - Italia sesta beffata dalla Spagna : Nella prima mattinata Italiana è andato in scena allo Yeomju Gymnasium di Gwangju il preliminare della prova a squadre del libero di questi Mondiali di Nuoto sincronizzato 2019 dove ventisette nazioni hanno cercato l’accesso alla fase finale che si disputerà venerdì a mezzogiorno Italiano. La formazione Italiana formata da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Alessia Pezone ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia sesta beffata dalla Spagna nei preliminari del libero - a mezzogiorno la finale del libero di Linda Cerruti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.08 E’ tutto per questa lunga DIRETTA, ma ricordiamo l’appuntamento a mezzogiorno con Linda Cerruti e la finale del solo libero. A più tardi. 7.06 Italia scesa dunque al sesto posto, finale. La Russia ha dominato la prova con un incredibile 97.7667, davanti a Cina e Ucraina. Israele ultima qualificata, non ce la fa la Bielorussia. 7.02 Spagna davanti all’Italia! Trascinate ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia di spessore nei preliminari del libero - superati i 91 punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.38 Ci si gioca il terzo posto ora con la formazione Ucraina che apre le proprie danze. 6.36 Nulla da fare per tutte le altre, stratosferico 97.7667 per la formazione di ARKHIPOVSKAIA Anastasiia, CHIGIREVA Vlada, GOLIADKINA Marina, KALININA Veronika, KOMAR Polina, SHISHKINA Alla, SHUROCHKINA Maria, SUBBOTINA Varvara che sfiora davvero la perfezione avvicinandosi all’incredibile ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia per la top 5 nei preliminari del libero a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere Gwangju 2019 Ben ritrovati su OA Sport per la DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 delle discipline acquatiche in corso a Gwangju (Corea de Sud); il programma del Nuoto sincronizzato è ormai nel vivo e le competizioni si concluderanno questo sabato. Nella DIRETTA di oggi potremo seguire inizialmente al preliminare della prova di squadra (a partire dalle 4:00) dove le ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di mercoledì 17 luglio. Tutti gli italiani in gara : La sesta giornata del Mondiali 2019 delle discipline acquatiche in corso a Gwangju (Corea de Sud) sta per entrare nel vivo e domani potremo assistere da programma al preliminare della prova di squadra a partire dalle 4:00 – con le nostre Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone, Enrica Piccoli, Domiziana Cavanna e Federica Sala – per poi passare alla grande ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali Gwangju 2019 : la Russia trionfa nel tecnico a squadre - l’Italia si conferma ottima quinta : Al Yeomju Gymnasium di Gwangju è andata in scena la finale del tecnico a squadre, la quinta di questo Mondiale di Nuoto sincronizzato 2019 che chiude il programma del tecnico con uno dei due esercizi olimpici, il più famoso e ambizioso della disciplina; le dodici squadre in gara hanno davvero dato spettacolo, regalando una finale di livello eccellente dove tutti i team tranne gli USA hanno trovato un miglioramento rispetto alla prova preliminare ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Cerruti/Ferro seste nei preliminari del duo libero. Nel team tecnico Russia dominante - azzurre quinte! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.13: Si chiude qui la quinta giornata di gare per il Nuoto sincronizzato con un quino e un sesto posto di valore per le azzurre e con la solita doppietta russa di ori. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani notte per il libero delle squadre 13.11: Russia oro, Cina argento, Ucraina bronzo: questo il podio del team tecnico. Italia quinta. Russia e Cina sono qualificate per Tokyo ...