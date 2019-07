Nuoto – Roma punta agli Europei | la Capitale pronta a presentare la sua candidatura per

Nuoto - Roma si candida ad ospitare gli Europei 2022. L’atto di Giunta approvato a 10 anni dal flop dei Mondiali 2009 : Roma si candida ad ospitare gli Europei di Nuoto del 2022. Trascorsi 10 anni dalla discussa edizione dei Mondiali 2009, fra inchieste, opere incompiute e il “ripiego” nella storica piscina del Foro Italico, la Capitale ci riprova. La Giunta guidata da Virginia Raggi ha approvato una memoria dove si chiede agli uffici di verificare i requisiti economici e di programmazione necessari per formalizzare la candidatura. La palla dunque ...

Mondiali di Nuoto sincronizzato 2019 – Linda Cerruti stacca il pass per la finale del solo libero - comanda la Romashina : L’azzurra chiude le qualificazioni al sesto posto, accedendo così all’atto conclusivo in programma il 17 luglio alle 12 italiane Buona prestazione per Linda Cerruti nella routine ‘free’ del solo, l’atleta italiana chiude al sesto posto staccando così il pass per la finale, in programma il 17 luglio (ore 12.00 italiane). AFP/LaPresse Sulle note di ‘Angel’ dei Massive Attack, la ligure totalizza il ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Soddisfatta di questi 50 sl. 10 anni dagli ori di Roma? Sensazioni uniche e quando penso a Castagnetti…” : Federica Pellegrini è sempre Federica Pellegrini ed una finale B dei 50 stile libero del Trofeo Settecolli 2019 di Nuoto diventa qualcosa di speciale. Sì perché l’azzurra, mai stata troppo avvezza alla velocità così spinta, si è concessa il gioco dell’unica vasca e per la prima volta ha abbattuto il muro dei 25″: 24″92 per lei e secondo posto alle spalle dell’australiana Holly Barratt (24″85). Un riscontro ...

Nuoto - Paolo Barelli annuncia : “Presenteremo la candidatura di Roma ad ospitare gli Europei 2022” : Ha avuto luogo stamane la conferenza stampa di presentazione della 56esima edizione del Trofeo Sette Colli di Nuoto, prestigioso meeting del panorama internazionale, che si terrà nella magnifica piscina del Foro Italico in Roma dal 21 al 23 giugno. Incontro con i media che ha avuto per protagonisti il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli, il sindaco di Roma Virginia Raggi e il direttore tecnico della Nazionale Cesare Butini. ...

Raggi : anche Roma candidata per ospitare Europei Nuoto 2022 : Roma – “Ovviamente per la candidatura di Roma agli Europei di nuoto del 2022 noi ci siamo”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la conferenza stampa al Foro Italico per la presentazione del 56esimo Trofeo internazionale di nuoto Sette Colli. Un’occasione di riscatto per Roma dopo il ‘no’ alle Olimpiadi? “Occasioni di riscatto per Roma ce ne sono state tantissime, come si puo’ ...

Nuoto - Settecolli 2019. Passa da Roma la nuova sfida di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti : meno gemelli per essere più vincenti : meno gemelli per vincere di più. Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri arrivano al Settecolli da percorsi sempre meno simili per incrociarsi solo in una gara, gli 800 stile libero, a differenza di quando, qualche tempo fa, si affrontavano ripetutamente dai 400 ai 1500. Si allungano le distanze per Greg, si accorciano per Gabri: una scelta naturale, non certo voluta per evitare le sfide dirette ma per dare maggiori stimoli e venire incontro alle ...

PallaNuoto - Final Six 2019 : Sport Management-Roma 14-6. Mastini in semifinale con la Pro Recco : Tutto secondo pronostico: anche senza l’infortunato Damonte e lo squalificato Luongo (squalifica ridotta, sarà in acqua in semiFinale) la Sport Management asfalta per 14-6 la Roma nel primo quarto di Finale della Final Six Scudetto della Serie A1 di Pallanuoto che si sta disputando a Trieste, e domani affronterà la Pro Recco. Questo risultato fa qualificare in Europa Posillipo ed Ortigia, protagoniste del secondo quarto di Finale di ...