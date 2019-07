Nuoto | la città di Roma si candida per ospitare i Campionati Europei del 2022

sportfair

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Il sindaco Raggi ha emesso una memoria approvata in Giunta perreaddideldidelpotrebbero tenersi a, il sindaco Raggi infatti ha reso noto di volerre la Capitale adla rassegna continentale. La prima cittadina ha emesso oggi una memoria, approvato dalla Giunta, con cui sottolinea come il Campidoglio “riconosca l’importanza dell’evento denominato ‘Grande Europea Aquatics Aquatics Championships‘,di, manifestando l’interesse diCapitale a presentare la suatura al’evento“. A ricoprire il ruolo di referente istituzionale per le federazioni sportive interessate sarà l’assessore allo sport e grandi eventi Daniele Frongia.L'articolo, ladisiper ...

