Nuoto di fondo | Mondiali 2019 | la staffetta mixed guidata da Paltrinieri cerca il

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di giovedì 18 luglio. Tutti gli italiani in gara : giovedì 18 luglio alle ore 01.00 italiane, nelle acque libere di Gwangju (Corea del Sud), andrà in scena la gara a squadra di questi Mondiali 2019 di Nuoto di fondo. L’Italia, dopo aver ottenuto il bronzo con Rachele Bruni nella 10 km (qualificata anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020), nonché i pass olimpici per Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo nella 10 km maschile, vuol arricchire il proprio medagliere che, allo stato attuale delle ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Settebello - che fatica col Giappone. Nessuna medaglia dal fondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. Torna in scena Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...

Mondiali Nuoto di fondo 2019 – Delusione Italia nella 5 km femminile : Bruni e Gabbrielleschi fuori dal podio - oro a Cunha : Rachele Bruni e Giulia Gabbrielleschi fuori dal podio nella 5 km femminile di Nuoto di fondo ai Mondiali di Nuoto 2019: oro a Cunha che chiude davanti a Muller, Moore e Beck Il mercoledì dei Mondiali di Nuoto 2019 inizia con una grossa Delusione per l’Italia: Rachele Bruni e Giulia Gabbrielleschi sono finite fuori dal podio nella 5 km di fondo femminile. Le due azzurre hanno mantenuto il comando della gara nelle fasi finali, salvo ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Rachele Bruni insegue la seconda medaglia nella 5 km. Francesi molto attive : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.39: Al passaggio della fine del penultimo giro, 3.33 km Grangeon davanti, poi Muller, Van Rouwendaal, Cunha, Bruni e Gabbrielleschi 1.35: Bene le azzurre nel lato lungo di ritorno del secondo giro. Chiuso il gap con le Francesi e gruppetto di testa compatto con tutte le migliori 1.30: Adesso è Muller a dare il cambio alla compagna Grangeon in testa, Van Rouwendaal all’inseguimento, ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Rachele Bruni insegue la seconda medaglia nella 5 km : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.47: Buonanotte gli appassionati di Nuoto di fondo. E’ il giorno della 5 km femminile a Gwangju. Dopo aver assegnato le carte olimpiche, il fondo assegna il titolo della sua distanza più breve al femminile La presentazione della 5 km femminile di Gwangju – Il programma della 5 km di fondo femminile – La cronaca della 10 km di fondo femminile di Gwangju – Il medagliere ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : Gregorio Paltrinieri sarà un caimano olimpico. Un primo passo a Gwangju ma c’è da lavorare… : Ammettiamo, un po’ di delusione c’è. Da tifosi, prima ancora che da cronisti, una speranza per la medaglia nella 10 km di Nuoto di fondo mondiale a Gwangju (Corea del Sud) di Gregorio Paltrinieri c’era. Non era facile: il contrattempo nella preparazione in Florida che, al contrario di quanto si possa pensare, non va sottovalutato e l’esperienza ancora non massimale hanno reso complicato centrare al primo colpo iridato il ...

Nuoto di fondo - Mondiali Gwangju 2019 : Rachele Bruni provaci ancora! E’ il momento della 5km femminile : I Mondiali di Gwangju 2019 si addentrano nella seconda settimana di gare, quella che andrà di fatto a concludere il programma del Nuoto di fondo venerdì mattina con le 25km di entrambi i sessi, e domani mattina mercoledì 16 luglio all’1 italiana il programma prevede la 5km femminile che rivedrà in acqua la nostra Rachele Bruni assieme alla corregionale Giulia Gabrielleschi; la toscana ha stupito tutte le avversarie (o forse ha solamente ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di mercoledì 17 luglio. Tutti gli italiani in gara : A distanza di tre giorni dallo spettacolare bronzo della 10km è tempo di tornare in acqua per Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì; questa notte all’1 italiana è infatti in programma la 5km femminile del Nuoto di fondo con alla partenza sia la toscana che Giulia Gabbrielleschi, le quali proveranno a ben figurare contro i colossi ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 - Stefano Morini : “Paltrinieri ha dato il massimo - dovrà imparare a interpretare la gara tatticamente” : L’obiettivo è stato centrato, ma c’è ancora tanto da migliorare. Questo è sostanzialmente l’analisi di Stefano Morini in merito alla prestazione di Gregorio Paltrinieri nella 10 km di fondo ai Mondiali di Nuoto di Gwangju (Corea del Sud), in cui l’azzurro ha chiuso al sesto posto, riuscendo a qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un risultato quindi soddisfacente, ma come detto dallo stesso 24enne di Carpi, c’è la consapevolezza che si ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 - Mario Sanzullo : “È il giorno più bello della mia vita - corono il sogno di partecipare alle Olimpiadi” : Grandissima gioia per Mario Sanzullo al termine della 10 km di fondo ai Mondiali di Nuoto di Gwangju (Corea del Sud), in cui ha centrato la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, grazie al nono posto. Un risultato davvero straordinario per il 26enne di Massa di Somma, che con una gara controllata e un finale a tutta riesce a centrare il pass per la prossima rassegna a cinque cerchi. Queste le parole dell’azzurro, riportate dalla FIN: “Ho ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 - Gregorio Paltrinieri : “Un buon risultato - l’importante era la qualificazione alle Olimpiadi. L’anno prossimo me la giocherò” : Gregorio Patrinieri ha chiuso al sesto posto la 10 km di fondo ai Mondiali di Nuoto di Gwangju (Corea del Sud) al termine di una gara durissima, in cui ha provato a fare la differenza nella prima parte e ha saputo poi gestire al meglio il momento di difficoltà nell’ultimo giro. Il 24enne di Carpi non è riuscito quindi a centrare la medaglia, ma grazie alla sua grande esperienza e ad una bella reazione nel finale, ottiene il pass per le Olimpiadi ...

Nuoto - azzurri fondo qualificati Giochi : 05.10 Niente da fare per i due azzurri impegnati nella 10 chilometri in acque libere ai mondiali di Nuoto di Gwangju, in Corea del Sud. Gregorio Paltrinieri ha chiuso al sesto posto, mentre Mario Sanzullo solo nono. Piazzamenti che consentono comunque ai due italiani di qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : gara di testa per Gregorio Paltrinieri nella 10 km : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1,51: Paltrinieri aumenta il ritmo in modo costante e sembra solo Burnell in grado di resistere al ritmo del modenese al momento 1.48: La prima accelerazione di Paltrinieri arriva a metà del lato lungo del terzo giro! L’azzurro prende decisamente la testa della gara e allunga ulteriormente il gruppo alle sue spalle 1.46: Alla fine del lato corto è ancora Burrell a tenere la testa della ...