Nintendo Switch Do è un nuovo marchio depositato da Nintendo

I Joy-Con di Nintendo Switch si arricchiscono con nuovi colori : Se avete una Nintendo Switch e vi stavate domandando se un tocco di colore in più possa donare alla vostra console, ebbene dovete sapere che a partire dal 4 ottobre proprio per gli iconici controller della console ibrida della grande N arriveranno nuovi sgargianti colori.Nintendo ha infatti annunciato i Joy-Con nelle nuove colorazioni neon blu, neon viola e neon arancione. Ogni set nel nuovo colore sarà proposto al prezzo di 79,99 dollari.Per ...

Nintendo Switch : arriva la versione migliorata della console con durata della batteria fino a 9 ore : Nintendo in questi minuti ha confermato l'arrivo di una versione "potenziata" di Nintendo Switch. La console per adesso verrà lanciata in Giappone a partire da agosto e sullo store ufficiale è già presente nelle due classiche colorazioni.Sembra che la nuova versione non sia la "Pro" come molti si aspettavano, in quanto l'unico componente migliorato è la batteria. La casa di Kyoto stima che, a seconda del gioco, la batteria avrà un'autonomia fino ...

Dragon Ball Xenoverse 2 Lite è in arrivo su Nintendo Switch nel corso dell'estate : Bandai Namco pubblicherà anche su Switch il suo Dragon Ball Xenoverse 2 Lite, la versione free-to-play di Dragon Ball Xenoverse 2 lanciata per la prima volta per PlayStation 4 e Xbox One a marzo. Il gioco arriverà tramite il Nintendo eShop questa estate, come rivelato dall'ultimo numero di V-Jump.Stando alle notizie comparse in rete, però, sembra che questa versione sarà disponibile per un tempo limitato.I giocatori che scaricheranno Dragon Ball ...

L'SN30 Pro+ è il nuovo retro controller personalizzabile per Nintendo Switch in arrivo il prossimo mese : Il 7 agosto, 8BitDo lancerà il suo SN30 Pro+ compatibile con Switch, un nuovo controller progettato per il nerd hardcore di Mario che è in noi!8BitDo è un celebre creatore di controller third party e ha realizzato un certo numero di "nuovi controller classici" nel corso degli anni, ma questo SN30 Pro+ sembra la sua periferica più avanzata finora.Progettato per assomigliare nella parte anteriore a un controller Super Nintendo, SN30 Pro+ ha due ...

Vampyr arriverà su Nintendo Switch nel mese di ottobre : Tra i migliori giochi "budget midrange" di questa generazione figura sicuramente Vampyr, l'apprezzato action RPG di Dontnod che è riuscito a vendere più di un milione di copie, un dato che molto probabilmente sarà destinato a salire visto che il gioco approderà anche su Nintendo Switch.Verso la fine dello scorso anno è stato annunciato che il gioco sarebbe arrivato anche sull'ibrida di Nintendo, e in seguito si parlò di un lancio previsto entro ...

Astral Chain : l'esclusiva Nintendo Switch si mostra in 5 minuti di video gameplay : Astral Chain è l'esclusiva Nintendo Switch realizzata da Platinum Games e diretta dal game designer di NieR: Automata, Takahisa Taura.Il gioco, il cui lancio è previsto per il 30 agosto, si mostra in un interessante video gameplay della durata di 5 minuti, grazie al quale possiamo avere un assaggio del titolo. In particolare, nel filmato potremo apprezzare il sistema di combattimento e una missione secondaria del gioco.Riportiamo di seguito il ...

Nintendo Switch Lite era l'unica mossa possibile - editoriale : Nintendo Switch Lite è stata accolta con pareri contrastanti. I più critici hanno fatto notare che un corpo unico come quello di Switch Lite fa perdere senso al nome: lo "Switch" (ossia collegare la console alla TV) non si può fare. Lo stesso dicasi per la flessibilità garantita dai Joy-Con estraibili: se proprio si vuole, bisogna comprarne un paio separatamente per giochi come 1-2 Switch o alcuni minigiochi di Super Mario Party. Eppure, Switch ...

Nintendo Switch : un dataminer potrebbe aver scoperto le specifiche di una versione potenziata : In seguito alle notizie di ieri sul possibile piano di Nintendo di aggiornare alcuni dei componenti del modello originale di Nintendo Switch, un hacker e dataminer noto come Mike Heskin ha pubblicato attraverso Twitter alcuni dettagli scoperti analizzando il sistema operativo della versione Lite.Queste informazioni sono state estrapolate all'interno del nuovo firmware 5.0 della console. Ecco di seguito tutte le cose interessanti scoperte dal ...

Nintendo Switch Lite : prezzo - quando esce e caratteristiche tecniche : Nintendo Switch Lite: prezzo, quando esce e caratteristiche tecniche Arriverà a settembre, il 20 settembre circa, si chiamerà Switch Lite e sarà la nuova console portatile, non una console ibrida, targata Nintendo. Il nome è cambiato nel corso dei mesi, all’inizio si pensava si potesse chiamare Nintendo Switch Mini ma così non è stato. Il prezzo sarà di circa 200 dollari, ovvero quasi 230 euro. Ma cosa cambia rispetto alla precedente ...

Doug Bowser parla dei giochi per Nintendo Switch e per Switch Lite : Nintendo Switch Lite è stato presentato confermando le voci di corridoio che volevano l'esistenza di una console Nintendo in versione "mini".Ebbene, l'esistenza di una piattaforma leggermente diversa rispetto alle funzioni offerte da Nintendo Switch, rappresenta la necessità che i giochi possano essere godibili parimenti sia su Switch Lite che sulla controparte di fascia più alta. Ma come affronterà Nintendo lo sviluppo dei giochi su entrambe le ...

L'annuncio di Switch Lite fa volare le azioni di Nintendo : Qualunque sia la vostra opinione sulla nuova console Nintendo, Switch Lite, sembra che gli investitori della società siano piuttosto eccitati.Secondo il Financial Times, in seguito alL'annuncio di Switch Lite le azioni di Nintendo sono aumentate addirittura del 4,5%, il miglior risultato degli ultimi 9 mesi.È facile capire perché gli investitori sarebbero entusiasti del nuovo prodotto; Con un costo di $ 100 in meno rispetto al modello Switch ...

Nintendo Switch e Switch Lite a confronto : specifiche - dimensioni - durata della batteria e molto altro : Nintendo ha annunciato da poco il suo Switch Lite, una versione solo palmare del modello originale del sistema. Mentre questo significa che sarà limitato in alcuni aspetti - senza dock o con Joy-Con rimovibili - avrà un costo inferiore e un design leggermente più piccolo. Il Nintendo Switch Lite arriverà sugli scaffali dei negozi il 20 settembre 2019 insieme al remake di The Legend Of Zelda: Link's Awakening. Mentre potrete scegliere tra una ...

Quanto costa Nintendo Switch Lite in Italia? GameStop svela il prezzo ufficiale : La nuova console di Nintendo si chiama Nintendo Switch Lite. Nuova per modo di dire, considerando che si tratta di una revisione della macchina da gioco ibrida già in commercio, pensata però per essere sfruttata solo in portabilità. Molti l'hanno già definita come l'erede spirituale del 3DS, viste le dimensioni e il suo colorato design "giocattoloso", con un target di riferimento che è quello dei videogiocatori più giovani. Non stupisce quindi ...

Nintendo Switch Lite : prezzo - data di uscita e giochi compatibili : Due anni dopo la rivoluzione del gaming targata Nintendo Switch, i giapponesi rilanciano ulteriormente con una nuova versione più economica della console ibrida: la Nintendo Switch Lite. Rispetto al modello originale dispone di controller Joy-Con integrati ed è più compatta della versione top di gamma: non è dotata dello stand integrato per la modalità da tavolo e non è possibile collegarla al televisore – ...