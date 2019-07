Netflix | 10 serie migliori di «Stranger Things»

Diamo un primo sguardo a Rutilia - il cavallo di Geralt di Rivia nella serie Netflix di The Witcher : L'attesa serie Netflix di The Witcher è attesa per l'uscita entro la fine dell'anno, e mentre l'attesa si protrae ci giungono dal set alcuni scatti di Rutilia con in sella il suo padrone, Geralt di Rivia naturalmente.Il colpo d'occhio, bisogna dirlo, è soddisfacente. Rutilia è proposta in maniera molto fedele ai libri, e allo stesso modo anche la figura di Geralt, interpretata dal possente Henry Cavill, si mostra convincente in sella alla ...

Emmy 2019 le nomination : HBO supera Netflix - Game of Thrones la serie con più nomination di sempre : Sono state annunciate oggi, 16 luglio, le nomination agli Emmy Awards 2019 i premi della tv americana. Ad introdurre le categorie principali in un evento trasmesso in live streaming anche su YouTube sono stati Ken Jeong e D'Arcy Carden che sfoggiando tutta la loro capacità comica hanno trasformato le nomination in uno show.Tra le sorprese spicca l'inserimento tra le commedie di Schitt's Creek elogiato dalla critica americana ma inedito in ...

Jinn - le polemiche per la nuova serie fantasy araba di Netflix : Sono esseri magici intermediari tra il nostro mondo e quello superiore, hanno un volto benevolo e protettivo ma possono essere anche maligni e pericolosi sonon i Jinn e con questo nome arriva la serie fantasy di produzione araba in streaming su Netflix online dal 13 giugno. La produzione destinata al popolo dei giovani è particolare perché appunto è prodotta ad Amman, Giordania, ed è culturalmente legata al mondo arabo anche per quanto riguarda ...

Netflix ha eliminato dalla serie “Tredici” la scena in cui veniva mostrato un suicidio : Netflix ha deciso di eliminare dalla serie tv 13 Reasons Why (intitolata in italiano Tredici) una scena che mostra il suicidio di un’adolescente. La scena, che si trova nella prima stagione della serie e mostra il personaggio di Hannah Baker tagliarsi le

Luna Nera - la nuova serie tv italiana di Netflix arriva nel 2020 (Foto) : Luna Nera, la nuova serie originale Netflix italia che racconta la caccia alle streghe arriverà nel 2020. Le prime immagini.Dal 2020 la caccia alle streghe avrà anche una versione italiana. Stiamo parlando di Luna Nera, la terza produzione originale italiana di Netflix che debutterà sul servizio streaming da inizio 2020.La serie, di cui sono appena terminate le riprese, è tratta dal romanzo “Le città Perdute. Luna Nera” di Tiziana ...

Luna Nera - la terza serie tv italiana di Netflix arriva nel 2020 (Foto) : Luna Nera, la nuova serie originale Netflix italia che racconta la caccia alle streghe arriverà nel 2020. Le prime immagini.Dal 2020 la caccia alle streghe avrà anche una versione italiana. Stiamo parlando di Luna Nera, la terza produzione originale italiana di Netflix che debutterà sul servizio streaming da inizio 2020.La serie, di cui sono appena terminate le riprese, è tratta dal romanzo “Le città Perdute. Luna Nera” di Tiziana ...

Luna Nera - fine riprese serie italiana Netflix : anticipazioni - trama - cast : Sono appena terminate a Cinecittà le riprese di Luna Nera, la terza serie originale italiana di Netflix, che sarà disponibile da inizio 2020 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La fiction Fandango racconta di Ade, una levatrice di 16 anni che, nell'Italia del XVII secolo, in seguito alla morte di un neonato, viene accusata di stregoneria. Trovato rifugio in una misteriosa comunità di donne al limitare del bosco, la ragazza è ...

Altro Che Caffè - la serie Netflix sulla cannabis legale è la sorpresa dell’estate e avrà una seconda stagione (recensione) : Si intitola Altro Che Caffè, è arrivata su Netflix lo scorso giugno ed è una delle sorprese di questa estate tra i titoli non mainstream del catalogo della piattaforma. Questa serie francese, dal titolo internazionale Family Business, ha conquistato rapidamente una sua nicchia di pubblico su Netflix, che ne ha commentato entusiasta le doti sui social network invocando a gran voce la produzione di una nuova stagione. Che perAltro è stata ...

Altro che caffè : trama - cast e curiosità della serie tv Netflix : Altro che caffè: trama, cast e curiosità della serie tv Netflix Tra le tante serie televisive presenti su Netflix Altro che caffè è una di quelle che è stata apprezzata di più. I sei episodi che compongono la prima stagione della fiction francese, creata e diretta da Igor Gotesman, sono stati pubblicati sulla piattaforma il 28 giugno 2019. La commedia a puntate ha saputo divertire e coinvolgere i telespettatori che hanno seguito con grande ...

Mindhunter 2 ha finalmente una data ufficiale : David Fincher ha annunciato il ritorno della serie su Netflix : Se siete ancora alle prese con i rompicapo della prima stagione sappiate che il tempo sta per scadere: David Fincher ha annunciato che Mindhunters 2 tornerà presto rivelando la data ufficiale di messa in onda su Netflix. Già nei giorni scorsi si è parlato di un lancio estivo per i nuovi episodi ma ora è David Fincher che finalmente ha regalato ai fan della serie una data ufficiale in un podcast radiofonico: Jonathan Groff e Holt McCallany ...

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : aggiunto You Me Her 4 : Netflix Italia catalogo Serie Tv- Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo ItalianoNetflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali che sono presenti sulla piattaforma Italiana del ...

Bridgerton : cast e trama della nuova serie Netflix : La piattaforma streaming Netflix ha rivelato il cast e la trama di Bridgerton, la nuova serie creata da Shondaland (ovvero, la casa di produzione di Shonda Rhimes), disponibile dal 2020. Di cosa parlerà questa nuova serie? Basato sulla serie di bestseller della scrittrice Julia Quinn, Bridgerton è ambientata nel mondo sexy, sontuoso e competitivo dell’alta società Regency London. Dalle scintillanti sale da ballo di Mayfair agli ...

Bridgerton - Netflix presenta il cast della prossima serie tv di Shondaland : Chissà se saranno loro le prossime stelle di Netflix. Di certo, il cast di Bridgerton -la nuova serie tv prodotta dalla Shondaland di Shonda Rhimes e che arriverà sulla piattaforma nel 2020- strizza l'occhio ad un pubblico in cerca di attori che sappiano sedurli e che possano diventare i loro nuovi idoli.Lo show, come noto, è tratto dalla saga di libri di Julia Quinn ed ambientati nella Londra dell'Era della Reggenza, ovvero tra il 1810 ed il ...

Le serie tv più amate e odiate di Netflix : Le migliori serie tv di Netflix secondo il gusto degli utenti Sono passati poco più di tre anni da quando Netflix ha fatto il suo ingresso nelle case italiane, portando con sé una ventata di novità nel mondo della visione on-demand e soddisfacendo anche i gusti dei più critici ed esigenti con centinaia di migliaia di contenuti provenienti da tutto il mondo. In molti avranno notato che Netflix non rende disponibili le preferenze del pubblico ...