ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019)di Piazza Pulita che da anni collabora anche con Il Fatto Quotidiano, è sotto vigilanza attiva per le sue inchieste su mafie, malaffare, intrecci tra politica, criminalità organizzata e gruppi eversori. Eppure per la terza volta, ha subito unsua abitazione in provincia di Napoli: gli è stato sottratto il computer con informazioni sensibili sui suoi lavori giornalistici. “Sento l’urgenza di richiedereattenzione per l’incolumità die la sua famiglia”, ha dichiarato Nicola, presidente della Commissione antimafia. “Al momento – ha detto – è sottoposto a vigilanza attiva, eppure la sua abitazionezona di Nola è stata oggetto di continui furti. Chiedo alla Prefettura competente e al ministero dell’Interno di attivarsi. Risulta, infatti, incomprensibile come un’abitazione sensibile subisca ...

ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Nello Trocchia, terzo furto nella casa del giornalista. Morra: “Necessaria maggiore attenzione per la sua incolumità”… - fattoquotidiano : Nello Trocchia, terzo furto nella casa del giornalista. Morra: “Necessaria maggiore attenzione per la sua incolumit… - Cascavel47 : Nello Trocchia, terzo furto nella casa del giornalista. Morra: “Necessaria maggiore attenzione per la sua incolumit… -