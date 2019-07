NBA – Transessuale accusa Howard di molestie sessuali | la replica del centro dei Wizards

sportfair

(Di mercoledì 17 luglio 2019)e le accuse di: le parole della stella deiDwightè statoto dinei confronti di un, Masin Elije, che ha anche affermato di essere stato fidanzato della star NBA. Ildei Washingtonha però così risposto alle accuse, durante un’intervista a Fox Sports 1: “non sono gay. Non so perchè qualcuno che non ho mai visto in vita mia ha detto tutto questo su di me. Ho visto tutto l’odio di persone che non conosco nemmeno“, ha spiegato. “Ho visto quante persone hanno paura di essere chi sono veramente, di farsi avanti, perché hanno paura di ciò che gli altri possono dire o pensare. Questa situazione mi ha fatto capire che non voglio essere così, voglio essere libero“, ha concluso. L'articolo NBA –di, la ...