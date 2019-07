Nasce il primo hub tecnologico per l' agricoltura italiana

Popmove - Nasce il primo social network per la mobilità condivisa : Popmove è una piattaforma dove una community certificata e garantita permette ai clienti del servizio di noleggio a lungo termine Popgo di mettere a disposizione la propria auto (Popmover)...

Dipendenza da internet e social - Nasce il primo servizio di disintossicazione in Italia. Ecco tutte le malattie e i rimedi : Si chiama “Digital life coaching” ed è il primo servizio in Italia di disintossicazione da computer e smartphone. L’obiettivo è uno solo: imparare a gestire correttamente la tecnologia. Le malattie da Rete sono ormai tra le più svariate: sindrome da iperconnessione; no mobile fobia (paura di rimanere senza connessione mobile), Fomo (“fear of missing out”, cioè di essere tagliati fuori dalle reti social), vamping (stare tutta la notte in chat), ...

26 giugno 1896 : Nasce il primo taxi motorizzato al mondo : Il 26 giugno 1896, un autotrasportatore di Stoccarda, Friedrich Greiner, commissiona alla Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) di Cannstatt un’automobile molto speciale: una carrozza motorizzata Daimler e equipaggiata con un tassametro, in modo da utilizzare la versione Landaulet della Victoria come un taxi a motore. L’auto, fornita al cliente nel maggio 1897, portava il numero d’ordine 1.329. Mercedes-Benz […] L'articolo ...

Nasce a Torino il primo centro di simulazione medica avanzata per la didattica universitaria : Lunedì 17 giugno è stato inaugurato, in presenza delle massime Autorità Accademiche, Sanitarie e Cittadine, il primo centro di simulazione medica avanzata, presso la ex Palazzina Odontoiatria, sede della Scuola di Medicina, della Città della Salute e dell’Università di Torino. Il centro, realizzato con il contributo della Compagnia San Paolo, è collocato in uno spazio di circa 200mq ed è dotato dei più aggiornati high fidelity ...

Nasce a Modica il primo Ray Sicilia shop : Venerdì 7 giugno si inaugura a Modica il primo "Ray Sicilia shop". Il taglio del nastro alle ore 19.30 in Corso Umberto

Nasce First Playable - il primo evento business internazionale in Italia dedicato al gaming : AESVI, l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, annuncia la nascita del primo evento business internazionale in Italia nel settore del gaming: First Playable. L'evento Nasce da una partnership tra l'Associazione e la Toscana Film Commission, nell'ambito del Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, con la collaborazione di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese ...