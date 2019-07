Napoli | Insigne | “Lo scudetto è il sogno di tutti Ho scelto il 10 per mia moglie | non ho

calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) “Loè ildi, gli altri anni ci siamo andati vicini e poi ci siamo rimasti malissimo. Se giochiamo unitiinsieme possiamo mettere in difficoltà chiunque, ma ci sono anche gli avversari e sarà sempre difficile. La promessa che posso fare è che con i compagni lottiamo fino alla fine per l’obiettivo”. Queste sono le parole rilasciate da Lorenzoai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Basta con i secondo posti? Speriamo di si. Abbiamo una grande concorrente, con noi Sarri all’inizio non è mai partito benissimo. Lì ci sono grandi campioni, proveremo a metterli in difficoltà”, ha aggiunto. “Rispetto ad altre squadre credo che ci sia una bella base solida: la Juve ha cambiato, come l’Inter, il Milan e la Roma, penso che quest’anno possiamo partire con il piede giusto ed arrivare in fondo”, ha ...

