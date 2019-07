Napoli | il Comune approva la convenzione per il San Paolo

Il Comune di Napoli avverte la Sovrintendenza : «Navigare si farà» : Salone Navigare, continua il braccio di ferro tra le istituzioni. Dopo il no della Sovrintendenza alla kermesse nautica che avrebbe dovuto occupare le acque di Rotonda Diaz a ottobre per nove...

La scuola chiede banchi e sedie per nuovi alunni - il Comune di Napoli : «Non ci sono soldi» : L?Istituto Comprensivo Madonna Assunta di Bagnoli, che ingloba scuola dell?infanzia, primaria e secondaria, è una delle realtà più prestigiose e all?avanguardia...

Pronta la campagna abbonamenti del Napoli - si aspetta la numerazione ufficiale dei posti dal Comune : Pronta la campagna abbonamenti per il Napoli, come conferma la Gazzetta dello Sport, che scenderà in campo in un San Paolo nuovo grazie agli interventi per le Universiadi. Ma sono proprio questi, la nuova numerazione e la perdita di alcuni seggiolini a causa dei maxi-schermi ad aver rallentato il lancio della campagna abbonamenti. La capienza dell’impianto è infatti scesa a 52 mila unità, cosa tutt’altro che negativa, ma occorre ...

Universiadi a Napoli - esplode il traffico e il Comune corre ai ripari : cambi di marcia in viale Gramsci e via Bruno : corre ai ripari il Comune e chiede aiuto ai vigili urbani così il piano traffico per le Universiadi da lunedì alle 7 cambierà. Con viale Gramsci e via Giordano Bruno il cui senso...

Crollo killer a Napoli - via all'inchiesta : blitz negli uffici del Comune : Busseranno alle porte del Comune, all?ufficio sicurezza abitativa, per capire se esisteva una segnalazione o una diffida (o qualcosa di simile) sul palazzo crollato in via Duomo....

Napoli - accordo col Comune : rinnovata la convenzione per il San Paolo : É stata approvata dalla Giunta del Comune di Napoli la deliberazione relativa alla convenzione per la concessione alla società Calcio Napoli dello stadio San Paolo per le stagioni agonistiche dal 2019-2020 al 2022-2023, prorogabile per ulteriori cinque anni. Il canone annuo (resta invariato anche in caso di proroga) che la società calcistica dovrà versare al […] L'articolo Napoli, accordo col Comune: rinnovata la convenzione per il San ...

Ufficiale – Accordo comune – SSC Napoli i dettagli : Napoli-San Paolo, arriva l’intesa sulla convenzione. Ad annunciarlo ci ha pensato direttamente il comune con un comunicato: “Convenzione per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni. Con l’odierna approvazione della delibera di Giunta comunale di proposta al Consiglio di presa d’atto dello ...