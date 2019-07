Morto Cristian Zanetti | imprenditore veneto stroncato da un infarto mentre era con la

ilgiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Pina Francone Un arresto cardiaco ha strappato alla vita il 48enne, che ha accusato il maloresi trovava insieme alla moglie e al figlioletto Era in compagnia della moglie e del figlio piccolo, quando è stato colto da un malore che lo ha ucciso. L', titolare da oltre vent'anni della Cizeta, ditta specializzata nel settore dell'impiantistica, èda un. L'arresto cardiaco e la corsa in ospedale, all'Angelo di Mestre, dove ènella notte di domenica, all'età di 48 anni, lasciando la moglie e due figli. Oltre alla passione per il suo lavoro, quella per la corsa: era infatti uno dei runner della Biotekna di Marcon, in provincia di Venezia, oltre che membro degli atleti di Attivamente, gruppo che organizza la CorriMarcon.era anche molto impegnato a Gaggio, dove era presidente dell'associazione San ...

Cristian_FF_79 : RT @Pat_Zago: Credersi gnocca per i complimenti su tw di un morto di figa, è come credersi #acculturato perché leggi #Saviano - cristian_polce : RT @UltimoUMC: il #Maresciallo Filippo Salvi è morto il #12luglio 2007 ad Aspra (PA), per installare sistemi di osservazione contro la #MAF… - Today_it : Dramma in azienda: muore travolto dal suo stesso furgone -