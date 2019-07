Morto Andrea Camilleri | «papà» del Commissario Montalbano

Andrea Camilleri è Morto : aveva 93 anni : È morto Andrea Camilleri. Lo scrittore siciliano, padre del celebre commissario Montalbano, si è spento oggi all’età di 93 anni all’ospedale Santo Spirito di Roma dove era stato ricoverato il 17 giugno scorso in condizioni critiche dopo un arresto cardiaco. L'articolo Andrea Camilleri è morto: aveva 93 anni proviene da Il Fatto Quotidiano.

Andrea Camilleri è Morto. L’Italia più bella perde uno dei suoi più grandi nomi : Andrea Camilleri è morto, aveva 93 anni. Lo scrittore, conosciuto soprattutto come il ‘padre’ del Commissario Montalbano, si è spento mercoledì 17 luglio, un mese esatto dopo un devastante attaccato cardiaco avvenuto lunedì 17 giugno 2019. Ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma per un arresto cardiaco, Camilleri era arrivato alle 9.15 al pronto soccorso. “Arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardio-respiratori – ...

Cinema : Morto il noto regista e attore Ugo Gregoretti - amico storico di Andrea Camilleri : E’ morto oggi nella sua casa di Roma, Ugo Gregoretti, regista e attore. Era nato il 28 settembre 1930 a Roma. Gregoretti aveva iniziato a lavorare in televisione nel 1953, anno della sua assunzione in RAI. Poi passò al Cinema. E’ stato autore di satire pungenti ma dai toni garbati che hanno messo in risalto i difetti della società italiana. Nel corso della sua carriera si è dedicato prevalentemente alla regia televisiva. Fu da sempre ...

