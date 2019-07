(Di mercoledì 17 luglio 2019) Èoggi, all'età di 93 anni, losiciliano. Domani si svolgeranno i funerali in forma privata, mapossibile salutare lodalle 15 aldi. Loci ha lasciati stamattina alle 8:20, dopo essere stato ricoverato un mese in rianimazione in seguito ad un arresto cardiaco. Il papà di Montalbano aveva conquistato il grande pubblico con le vicende del noto commissario di Vigata, riprese sul grande schermo in una serie Tv Rai.