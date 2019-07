Montalbano | Andra Camilleri è morto | era cieco e malato da tempo

lanostratv

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Andrea: il “papà” dierae non vedente daAndrea: lo scrittore siciliano, autore de Il commissario, come scrive il Corriere della Sera, da diversonon stava bene e ultimamente aveva addirittura perso completamente la vista, mantenendo però intatta la sua lucidità e la sua straordinaria capacità di raccontare. Andreaoggi a Roma ma, come tutti sanno molto bene, era siciliano doc. Nato a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, il 6 settembre 1925, si è dunque spento oggi nella capitale, all’età di 93 anni. Come leggiamo nella testata appena menzionata, fino all’ultimo ha continuato ad occuparsi die delle sue memorie, dettate all’assistente e agente Valentina Alferj, poiché non era ormai più in grado di scrivere. E’Andrea: ...

