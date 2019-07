Mondiali Nuoto di fondo 2019 – Delusione Italia nella 5 km femminile | Bruni e

LIVE Italia-Giappone - Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA : partita da non sottovalutare per il Settebello : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Giappone, valida per la seconda giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto maschile in quel di Gwangju: alla Nambu University Grounds in terra sudcoreana scende in acqua il Settebello che alle 9.30 (orario del Bel Paese) affronterà i nipponici. Una sfida sulla carta semplice per gli azzurri che vogliono mantenere la vetta del Girone D: fondamentale ...

Mondiali Nuoto 2019 – Il programma di mercoledì 17 luglio : dai tuffi alla pallanuoto - ecco le gare odierne : Nuoto di fondo, Nuoto sincronizzato, tuffi e pallaNuoto: ben 4 sport in programma nella giornata di mercoledì 17 luglio dei Mondiali di Nuoto 2019 La sesta giornata dei Mondiali di Nuoto 2019, di scena a Gwangju, vedrà protagonisti ben 4 sport. Il programma di mercoledì 17 luglio infatti offre: il Nuoto di fondo, con la 5 km femminile; il Nuoto sincronizzato, con i prelminari del libero a squadre e la finale del solo libero; i tuffi con i ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali Gwangju 2019 : Russia stellare nei preliminari del libero - Italia sesta beffata dalla Spagna : Nella prima mattinata Italiana è andato in scena allo Yeomju Gymnasium di Gwangju il preliminare della prova a squadre del libero di questi Mondiali di Nuoto sincronizzato 2019 dove ventisette nazioni hanno cercato l’accesso alla fase finale che si disputerà venerdì a mezzogiorno Italiano. La formazione Italiana formata da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Alessia Pezone ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia sesta beffata dalla Spagna nei preliminari del libero - a mezzogiorno la finale del libero di Linda Cerruti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.08 E’ tutto per questa lunga DIRETTA, ma ricordiamo l’appuntamento a mezzogiorno con Linda Cerruti e la finale del solo libero. A più tardi. 7.06 Italia scesa dunque al sesto posto, finale. La Russia ha dominato la prova con un incredibile 97.7667, davanti a Cina e Ucraina. Israele ultima qualificata, non ce la fa la Bielorussia. 7.02 Spagna davanti all’Italia! Trascinate ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Federica Pellegrini e la voglia di competere con divertimento a Gwangju : Era il lontano 2003 a Barcellona (Spagna) e i suoi erano 15 anni già di atleta che gareggiava con un solo scopo: vincere contro tutte e contro tutti. Federica Pellegrini è giunta al suo nono Mondiale e verosimilmente sarà anche l’ultimo. Una rassegna che nel corso del tempo le ha regalato molto: dieci medaglie (5 ori, 4 argenti e 1 bronzo), l’unica in grado di vincere l’oro nei 200 e 400 sl in due edizioni consecutive ...

Italia-Giappone pallanuoto - Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Torna in acqua il Settebello ai Mondiali di pallanuoto: seconda giornata per quanto riguarda la fase a gironi, gli azzurri se la vedranno nel raggruppamento D con il Giappone per centrare il secondo successo consecutivo ed avvicinarsi sempre più alla qualificazione ai quarti di finale. Andiamo a scoprire l’orario d’inizio e come vedere in tv e streaming il match. Mondiali pallanuoto 2019 Seconda giornata Girone D Mercoledì 17 ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia di spessore nei preliminari del libero - superati i 91 punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.38 Ci si gioca il terzo posto ora con la formazione Ucraina che apre le proprie danze. 6.36 Nulla da fare per tutte le altre, stratosferico 97.7667 per la formazione di ARKHIPOVSKAIA Anastasiia, CHIGIREVA Vlada, GOLIADKINA Marina, KALININA Veronika, KOMAR Polina, SHISHKINA Alla, SHUROCHKINA Maria, SUBBOTINA Varvara che sfiora davvero la perfezione avvicinandosi all’incredibile ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Italia giù dal podio nella 5 km donne. Tocci inizia meglio di Marsaglia nel trampolino 3 metri : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. Torna in scena Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...