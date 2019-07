MODRIC AL MILAN Calciomercato | il Pallone d' Oro colpo clamoroso dei rossoneri?

Milan - l'obiettivo è un top player : MODRIC sarebbe il sogno più grande : Avendo finora chiuso gli acquisti di Theo Hernandez e Rade Krunic - con Ismael Bennacer che dovrebbe essere ufficiale nei prossimi giorni - il Milan sarebbe pronto a chiudere un grande colpo. Secondo il portale Calciomercato.it, Zvonimir Boban ha stilato una rosa di nomi 'da sogno '. Il croato ha chiarito durante la presentazione di Giampaolo che il club ha "grandi ambizioni", e sono citati in particolare cinque nomi. Il " sogno più grande " è Luka ...

Milan : sogno MODRIC mentre Lovren si avvicina - Cutrone potrebbe lasciare : Il Milan sarebbe pronto a fare una mossa per Luka Modric del Real Madrid se si presentasse l'opportunità. Secondo Gianluca Di Marzio la dirigenza Milanese ha incontrato Predrag Mijatovic, ex attaccante del Real Madrid che ora lavora come intermediario con Vlado Lemic. Secondo le indiscrezioni nell'incontro sarebbero state chieste delle informazioni su Modric, tuttavia nella giornata di ieri è emerso che il nazionale croato ha già cortesemente ...