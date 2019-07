Misterioso oggetto volante ha seguito incrociatore missilistico USA durante esercitazioni : Misterioso oggetto volante ha seguito incrociatore missilistico USA durante esercitazioni I militari statunitensi hanno svelato l’accompagnamento di un oggetto volante non identificato dell’ incrociatore missilistico di classe Ticonderoga durante un’esercitazione militare nel 2014. Il 10 novembre 2014 l’ incrociatore missilistico USS Princeton, una delle navi del modello Ticonderoga, è stato accompagnato da un velivolo non ...

Roma - Misterioso oggetto volante in cielo : 'Sembrava un Ufo' : oggetto luminoso non identificato a Roma. L'avvistamento risale alle ultime ore ed è stato fatto in una zona poco distante dalla Tangenziale Est. Ad immortalare la sfera volante e luminosa è stata una famiglia che vive in un attico a Villa Chigi. Il filmato ripreso dal nucleo familiare dura pochissimi secondi, ma permette di vedere l'oggetto volante non identificato che si leva nel cielo e scompare. La sequenza ritrae quello che sembra un Ufo, ...