Milano | fino al 31 luglio Palazzo Mezzanotte ospita il Festival del Jazz

Milano - Sala condannato a sei mesi : 'Resto sindaco fino al termine del mio mandato' : condannato a sei mesi il sindaco di Milano, Beppe Sala, nell’ambito del processo sull’Expo nel quale era coinvolto. È questo il verdetto del collegio della X sezione penale guidato da Paolo Guidi e composto da tre giudici. Per il sindaco, la pena è stata commutata in un risarcimento pecuniario dell'importo di 45 mila euro. Il primo cittadino del capoluogo lombardo, all’arrivo in tribunale, era apparso sorridente e tranquillo, nonostante la ...

Milano Sushi Festival - fino al 23 giugno l'evento dedicato alla cucina giapponese : Il Sushi ormai da anni ha invaso le più grandi città del mondo. La città di Milano, da buona apripista in campo di tendenza, non si è certo lasciata sfuggire l'occasione, anzi, ha deciso di fare le cose in grande ospitando il primo evento dedicato interamente alla cucina nipponica: si tratta del Milano Sushi Festival. l'evento avrà luogo in Piazza Città di Lombardia da oggi mercoledì 19 e fino a domenica 23 giugno. L'orario spazierà dalle 12 ...

Milano. Al via Estate Sforzesca : 82 spettacoli fino al 25 agosto : Sessantadue serate dedicate alla musica (dalla classica al jazz, dal rock al pop, dal gospel al punk), diciassette al teatro,

'Cracker Art' - la mostra di Giuliano Grittini sulla cultura pop a Milano fino al 20 giugno : Il 30 Maggio si è svolta l' inaugurazione della mostra "Cracker Art. La cultura pop tra mito e bellezza" di Giuliano Grittini presso Deodato Arte a via Cuneo, 5 a Milano. La mostra sarà aperta la pubblico fino al 20 giugno e sarà l'occasione per conoscere più da vicino un artista innovativo come Giuliano Grittini, e per cominciare a comprendere la tecnica artistica da lui ideata, vale a dire la Cracker Art....Continua a leggere

Europee 2019 - Majorino : “Risultato straordinario per il Pd a Milano. Rimarrò assessore fino a fine giugno” : “Un risultato straordinario per il Pd e le 40mila preferenze ottenute nella sola Milano mi emozionano molto. Rimarrò assessore fino alla fine di giugno, ma sarà il sindaco a decidere e confermare la data del passaggio del mio testimone di assessore”. Così Pierfrancesco Majorino a margine della conferenza stampa del Partito Democratico a Milano Zonaeuro | Di Gianni Rosini Europee 2019, ...

Milano - arrestato il padre del bimbo di due anni ucciso : "Lo ha picchiato fino a togliergli il respiro" : Ha confessato Aliza Hrustic, il 25enne arrestato a Milano per aver ucciso suo figlio di due anni la scorsa notte. Come ha ammesso al capo della Squadra Mobile, Lorenzo Bucossi, Hrustic ha detto che non riusciva a dormire e ha picchiato a morte il bambino "in preda a un raptus, a un momento di rabbia