Milano | cercare casa in affitto e incontrare resistenze perché il cognome suona

(Di mercoledì 17 luglio 2019) “Non importa che sia nero, giallo, arabo o francese, se ti vuole bene io sono contento”. Ha risposto così mio nonno quando mia madre, italiana, gli disse che mio padre, italiano, le aveva chiesto di sposarlo. Aveva unmarocchino ma lui non capivamai sarebbe dovuto importare. Era il 1986. Sono fidanzato da quattro anni e con la mia ragazza finalmente abbiamo deciso diunada affittare, insieme. Lei è sempre stata più pratica di me nel gestire appuntamenti e burocrazie, conosce meglioe le sue vie e così si è messa alla ricerca di annunci interessanti su Facebook e sui vari siti immobiliari. Stanco del mio ruolo di panchinaro di lusso, per la prima volta scelgo di scendere in campo. Vedo un buon annuncio su Facebook, la zona è ottima, il prezzo pure e laè ancora disponibile. Bingo! Nella descrizione c’è il numero di telefono. Prima di chiamare e ...

