Milano Bando Faber | 7 milioni per manifatturiero | edile e artigianato

Milano : Stefanel lascia la Galleria - nuovo bando del Comune per gli spazi : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Stefanel lascia la Galleria Vittorio Emanuele a Milano e il Comune, fa sapere una nota, ha pronto un nuovo bando per assegnare i negozi. Il gruppo dell’abbigliamento, per cui il Tribunale di Venezia ha dichiarato qualche giorno fa lo stato d’insolvenza, occupa attualmente due unità commerciali di Piazza Duomo 21, per un totale di 568 metri quadrati, che saranno suddivisi in due ...

Milano : Stefanel lascia la Galleria - nuovo bando del Comune per gli spazi (3) : (AdnKronos) – Più in generale, l’aggiudicazione degli spazi avverrà attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la presentazione di un’offerta tecnica (punteggio massimo 60 punti) e di un’offerta economica (massimo 40 punti). Otterranno le valutazioni più alte i progetti commerciali di abbigliamento, design, profumeria di lusso, arte, antiquariato che dimostrino di essere legate ...

Milano : Stefanel lascia la Galleria - nuovo bando del Comune per gli spazi (2) : (AdnKronos) – Per i due lotti (uno da 95 metri quadrati e l’altro da due vetrine e 473 metri quadrati) ci saranno due gare separate. Il canone annuo a base d’asta, calcolato dalle ultime stime dell’Agenzia delle Entrate riferito ai negozi del braccio principale della Galleria, sarà di 1.850 euro a metro quadrato. Per il secondo lotto, spiega ancora il Comune di Milano, è prevista la possibilità di collegare gli ...

Milano. Bando quartieri : 1 milione per progetti di rigenerazione urbana in tutta la città : rigenerazione urbana, torna il Bando per animare i quartieri e rafforzare attività e servizi rivolti agli abitanti con progetti che