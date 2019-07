Migranti | caso Alex | terminato dopo nove ore interrogatorio deputato Palazzotto

Migranti - caso Spadafora e rapporti tra Lega e Russia : i temi più discussi su Twitter : La vicenda della barca da diporto Alex&Co è il tema che ha generato il maggior volume di interazioni tra tutti i temi passati in rassegna con 47.230 tweet, oltre 140 mila condivisioni e un tasso di engagement altissimo (al 3%), nella settimana tra il 5 e l'11 luglio, secondo l'analisi svolta da KpI6 per Agi. Una flusso di conversazioni costante e distribuito per l'intero periodo monitorato, da parte dell'audience, con una sentiment ...

Migranti - caso nave Alex : l'armatore della Ong Mediterranea pronto a querelare Salvini : Dopo il presidente della Sea Watch 3, la nave che nelle scorse settimane ha salvato 42 Migranti al largo delle coste libiche, anche l'armatore della Ong Mediterranea, Alessandro Metz, annuncia a Radio Capital la volontà di voler querelare il ministro dell'Interno Matteo Salvini per diffamazione, in quanto avrebbe usato parole infelici sul comandante e l'equipaggio della Alex, definendoli "trafficanti di esseri umani". Come si sa infatti due ...

Accordo sul caso Mediterranea : i 54 Migranti salvati vanno a Malta. La Valletta : «Ne arrivano in Italia altri 55» : Il patto tra i due Paesi dopo che il veliero Alex puntava verso Lampedusa: «Fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà». La ong Sea-Eye ne salva 65 al largo Libia: stop dal Viminale

Il caso dei 54 Migranti sulla nave Alex di Mediterranea sembrava risolto - ma non lo è : "Alle 4 di stamattina la nave Alex di Mediterranea è arrivata al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa, ma un decreto dei ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l'ingresso". Lo rende noto su twitter la stessa ong Mediterranea Saving Humans. "Abbiamo risposto che Alex, per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non è in grado di affrontare la traversata verso ...

Mediterranea - Malta risolve il caso"Prendiamo noi i 55 Migranti" : "A seguito di contatti tra i governi maltese e italiano, e' stato deciso che Malta trasferirà 55 migranti, che sono stati salvati in mare al largo della Tunisia e che sono a bordo della nave Alex, a bordo di una nave delle forze armate di Malta e saranno accolti a Malta". Segui su affaritaliani.it

Mediterranea salva 54 Migranti. Si annuncia un nuovo caso Sea Watch : Dopo il caso della Sea Watch 3, ecco un nuovo salvataggio di migranti nel Mediterraneo che rischia di creare altrettante discussioni. La barca a vela della ong Mediterranea Saving Humans ha recuperato 54 persone che si trovavano nella zona sar libica (search and rescue, l'area di ricerca e soccorso)

Migranti : caso Sea watch - Procura procede separatamente per favoreggiamento : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento procede separatamente a carico di Carola Rackete per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'avviso di garanzia le era stato notificato proprio il giorno prima dello sbarco. La donna dovrebbe essere interrogata nei prossimi giorni.

Migranti : Patronaggio - 'mentre si agitava caso Sea watch sbarcati in silenzio in 200' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Mentre si agitava il caso della Sea watch 3, negli stessi giorni in silenzio sono arrivati oltre 200 Migranti con vari mezzi, salvataggi di Guardia di finanza e Guardia costiera o barchini". Lo ha detto Luigi Patronaggio, procuratore di Agrigento, audito dalle commissi

Migranti - a Lampedusa si continua a sbarcare : ma il caso Sea Watch non si sblocca : Evacuati due Migranti (uno minorenne) dalla Sea Watch. Alla nave "è tuttora negato l'ingresso in porto". Intanto a Lampedusa...

Migranti : caso Sea watch - presidio solidarietà su sagrato Cattedrale Palermo : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - presidio di solidarietà, ieri sera, sul sagrato della Cattedrale di Palermo di un gruppo di cittadini per la nave Sea watch, con a bordo 42 Migranti che da due settimane è ferma a 16 miglia da Lampedusa, a causa del divieto di entrare in acque territoriali come prevede

Salvini attacca l'Olanda sul caso Sea Watch : "Se accade qualcosa ai Migranti sarà colpa vostra" : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini all’attacco dell’Olanda sulla vicenda della nave Sea Watch, da giorni al largo di Lampedusa con una quarantina di persone soccorse, senza avere l’autorizzazione ad entrare in porto. Il ministro dell’Interno fa sapere di aver scritto al suo collega olandese:“Ho scritto personalmente al mio collega ministro olandese: sono incredulo perché si stanno disinteressando ...

Il caso della lettera pro Migranti prima boicottata e poi ignorata. La Chiesa vota Lega? : È ormai abbastanza assodato che la Chiesa, per così dire “di base”, vota Lega. E il tentativo da parte delle gerarchie ecclesiastiche di nasconderlo o, peggio ancora, di negarlo appare assolutamente goffo e perfino autolesionista. Ma non è corretto affermare che i fedeli stanno da una parte, mentre le gerarchie stanno dalla parte opposta. La dimostrazione, abbastanza concreta, di quanto ciò sia vero è stata offerta da quello che è avvenuto ...

Migranti - la procura di Agrigento apre un’inchiesta sul nuovo caso Sea Watch : La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sul nuovo caso Sea Watch, l'imbarcazione della Ong tedesca che si trova da sei giorni al confine delle acque territoriali italiane con 43 Migranti a bordo e senza la possibilità di poterli far sbarcare. Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.Continua a leggere