Micro-dosi di Lsd al posto degli anti depressivi?

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Un tempo era roba da hippy, rockstar e sbandati. Oggi è diventata in una droga da imprenditori e biohacker. Parliamo dell’Lsd, l’allucinogeno per eccellenza, capace di aprire le porte della percezione e lanciare la mente in incredibili viaggi psichedelici. Questo almeno ad alte. Nella Silicon Valley, dove l’acido lisergico ha trovato una seconda vita, si utilizza in modo molto diverso: assunto incon regolarità aiuta infatti a rinforzare la creatività e la concentrazione. E migliora l’umore, tanto che potrebbe rappresentare un’alternativa concreta all’utilizzo di. Questa, almeno, è l’opinione prevalente tra i suoi fautori. Un team di ricercatori canadesi ha appena deciso di metterla alla prova con uno studio scientifico. E i risultati, pubblicati sull’Harm Reduction Journal, sembrano confermare molti dei benefici promessi. Per iniziare, un po’ di ...