Meteo Roma del 17-07-2019 ore 06 | 10

Meteo Roma del 16-07-2019 ore 19 : 15 : Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia generale stabilità sole prevalente nelle ore di urne Salvo qualche acquazzone pomeridiano sulle Alpi nomi in trans in serata in nottata su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo al centro Italia locali precipitazioni al mattino soprattutto sull’abruzzo al pomeriggio sono attesi solo isolati acquazzoni o temporali sugli appennini tempo ...

Meteo Roma del 16-07-2019 ore 06 : 10 : Meteo e previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord Italia tempo stabile sole prevalente nelle ore di urne Salvo qualche acquazzone pomeridiano sulle Alpi nubi in transito in serata in nottata su tutti i settori senza fenomeni di rilievo al centro Italia questa mattina locali precipitazioni soprattutto sull’abruzzo al pomeriggio soltanto isolati acquazzoni o temporali sugli appennini tempo asciutto in serata in nottata su tutte ...

Meteo Roma del 15-07-2019 ore 19 : 15 : Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia generale stabilità sole prevalente nelle ore di urne Salvo qualche acquazzone pomeridiano sulle Alpi nomi in trans in serata in nottata su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo al centro Italia locali precipitazioni al mattino soprattutto sull’abruzzo al pomeriggio sono attesi solo isolati acquazzoni o temporali sugli appennini tempo ...

Meteo Roma del 15-07-2019 ore 06 : 10 : Meteo mi saluta dalla redazione da Roberta perché lì per il nuovo aggiornamento Meteo oggi al nord locali precipitazioni fin dal mattino Aspetta sulla Costa Adriatica mentre nel pomeriggio o in serata non si escludono acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi orientali nottata irregolarmente nuvolosi con tempo asciutto al centro maltempo acquazzoni e temporali a iniziare da marche-umbria al pomeriggio fenomeni più intensi si concentreranno ...

Allerta Meteo Roma - avviso della protezione civile : piogge e temporali nelle prossime ore : La protezione civile Regionale del Lazio comunica che da domani, lunedi’ 15 luglio e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro funzionale regionale ha valutato una criticita’ codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle tutte le zone di Allerta. Ecco le ...

Meteo Roma del 13-07-2019 ore 19 : 15 : Meteo, ti per un nuovo aggiornamento Meteo in studio Frascarelli domani al nord locali precipitazioni fin dal mattino specie sulla Costa Adriatica mentre al pomeriggio in serata non si escludono locali acquazzoni temporali su Alpi e Prealpi nottata cieli irregolarmente nuvolosi ma con tempo asciutto maltempo sulle regioni centrali acquazzoni e temporali a iniziare da marche-umbria al pomeriggio e fenomeni più intensi si concentra sull’ ...

Meteo Roma del 13-07-2019 ore 06 : 10 : Meteo saluta dalla redazione da Roberta perché lei lì per il nuovo aggiornamento Meteo oggi al nord tempo stabile al mattino cieli irregolarmente nuvolosi al pomeriggio a te di acquazzoni e temporali anche intensi su Alpi e Appennini si era prenotata ancora fenomeni specie sui settori orientali condizioni di tempo generalmente asciutto al centro Italia sia sul versante tirrenico che su quello Adriatico fin dal mattino Italy risulteranno ...

Meteo Roma del 12-07-2019 ore 19 : 15 : Meteo ritrovati per un nuovo aggiornamento Meteo in studio Roberta ascarelli domani al nord tempo stabile al mattino ma con Cieli irregolarmente nuvolosi mettere al pomeriggio sono attesi acquazzoni temporali anche intensi soprattutto su Alpi Appennini in serata in nottata anche fenomeni specie sui settori orientali al centro condizioni di tempo generalmente asciutto sia sul versante tirrenico e su quello Adriatico fin dal mattino e c’ha ...

Nuova Allerta Meteo in Emilia-Romagna : temporali in arrivo : “A partire dalle prime ore di sabato 13 luglio, è previsto il veloce transito di un sistema perturbato sul settore centro-orientale. Sono previsti quindi temporali anche organizzati in rapido spostamento da nord a sud, più probabili su fascia costiera e mare, con associati fulminazioni, grandine e raffiche di vento. Attenuazione e successivo esaurimento dei fenomeni nella seconda parte della giornata“: la protezione civile regionale ...

Meteo Roma del 12-07-2019 ore 06 : 10 : Meteo saluta dalla redazione da Roberta Frascarelli per il nuovo aggiornamento Meteo oggi al nord tempo stabile al mattino cieli regolarmente nuvolosi al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali anche intensi su Alpi e Appennini serata in nottata ancora fenomeni specie sui settori orientali condizioni di tempo generalmente asciutto al centro Italia sia sul versante tirrenico che su quello Adriatico fin dal mattino Italy risulteranno ...

Meteo Roma del 11-07-2019 ore 19 : 15 : Meteo petrolati per un nuovo aggiornamento Meteo in studio Roberto Frascarelli domani al nord tempo stabile al mattino ma con Cieli irregolarmente nuvolosi mettere al pomeriggio sono attesi acquazzoni temporali anche intensi soprattutto su Alpi Appennini in serata in nottata anche fenomeni specie sui settori orientali al centro condizioni di tempo generalmente asciutto sia sul versante tirrenico e su quello Adriatico fin dal mattino e ...

Meteo Roma : previsioni per venerdì 12 luglio : Meteo Roma: previsioni per venerdì 12 luglio Tempo stabile nel corso della giornata con ampie schiarite nella mattinata, mentre al pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Sereno in serata. Temperature comprese tra +20°C e +31°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 12 luglio Cieli generalmente poco nuvolosi al mattino sui settori interni centro settentrionali, soleggiato altrove; acquazzoni e temporali sparsi possibili nel corso ...

Meteo Roma del 11-07-2019 ore 06 : 10 : Meteo trovati dalla redazione da Roberta Frascarelli per il nuovo aggiornamento Meteo oggi al nord maltempo al mattino pioggia e temporali intensi sull’emilia-Romagna migliora dal pomeriggio con locali residue piogge in Emilia Romagna solo qualche tempo anche Prealpi stabile poi in serata in nottata forte maltempo al centro Italia pioggia e temporali diffusi spazio tra Umbria e Marche a seguire Abruzzo tenderà a migliorare in serata ...

Meteo Roma del 10-07-2019 ore 19 : 15 : Meteo trovati per un nuovo aggiornamento Meteo in studio Roberta Frascarelli domani al nord maltempo al mattino pioggia temporali più intensi sull’emilia-Romagna migliore il tempo dal pomeriggio locali residue piogge in Emilia Romagna qualche temporale su Alpi e Prealpi stabile poi in serata e nottata al centro forte maltempo piogge e temporali diffusi specie tra Umbria e Marche a seguire anche in Abruzzo tenderà a migliorare in serata ...