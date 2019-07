Mercedes-AMG presenta due nuove compatte ad alte prestazioni | rinnovata la gamma di

Mercedes-AMG GT R - Primi test per una versione estrema : In principio fu la GT R del 2017, seguita dalla GT R restyling e dalla versione GT R Pro del 2018. Eppure, in casa Mercedes-AMG sanno che c'è ancora qualcosa da spremere dalla due posti con motore V8 e al Nürburgring sono in corso i collaudi di un esemplare ulteriormente evoluto.Priorità alla downforce. Sotto alle pellicole spicca il classico verde acido che ha sempre contraddistinto la R, ma le appendici aerodinamiche molto estremizzate ...

Mercedes-AMG - A 45 e CLA 45 ora sono anche S - VIDEO : Con potenze fino a 421 CV le nuove Mercedes-AMG A 45 e CLA 45 sono le compatte di produzione più potenti di sempre. La cinque porte e la berlina con linee da coupé saranno proposte in due versioni, ricalcando limpostazione già vista sulle sportive a otto cilindri di Affalterbach. Le varianti ad alte performance della Classe A e della CLA sfruttano un nuovo quattro cilindri 2.0 turbobenzina (M139) abbinato a un cambio automatico doppia frizione a ...

Mercedes-AMG - Al Ring un'anteprima della A 45 : Nella cornice della 24 Ore del NürburgRing, dove è stata presentata anche la GT3 per la stagione 2020, la Mercedes-Benz ha dato un ulteriore assaggio del futuro dei propri modelli sportivi esponendo un esemplare di preserie della Mercedes-AMG A 45.Aerodinamica specifica per la A 45. La vettura, dotata della stessa livrea multicolore già vista nei video teaser dei mesi scorsi, è ormai definita in ogni dettaglio ed è subito riconoscibile dalla ...

Mercedes-AMG GLC Coupé - Al volante della 63 S 4Matic+ : I 7 minuti, 49 secondi e spiccioli che la Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+ ha fatto segnare sugli oltre 20 km del vecchio Nürburgring potrebbero dirvi poco, ma se li confrontate con i 7 minuti, 51 secondi e 7 decimi della Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio diventano improvvisamente importantissimi. Perché significa, in parole povere, che la Suv della Stella è la sport utility più veloce del mondo. La realtà. Se è vero che il tempo sul giro ...

Mercedes-AMG - Svelato l'M139 - il motore della nuova A 45 : La Mercedes-AMG ha Svelato i primi dettagli del motore delle nuove sportive della serie 45, che sarà il quattro cilindri di serie più potente della storia. Il 2.0 turbo debutterà sulla Mercedes-AMG A 45 4Matic, per poi arrivare anche sulla Classe A berlina, sulla GLA, sulla GLB e sulle CLA quattro porte e Shooting Brake, proponendo livelli prestazionali nettamente superiori rispetto ai modelli uscenti.Due livelli di potenza. Il nuovo M139 di ...

Mercedes-AMG CLA 45 - Nuovi test per la compatta sportiva : Nelle strade che circondano il circuito del Nürburgring sono stati nuovamente avvistati dei prototipi della Mercedes-AMG CLA 45, anche con carrozzeria Shooting Brake, accompagnati da un muletto della versione 35. Per il momento non si conoscono le informazioni relative al debutto di queste e delle altre vetture della famiglia sportiva 45, dopo che la Casa tedesca ha introdotto la CLA 35 da 306 CV.Quattro scarichi per la top di gamma. Tutti ...

Motori – Nuova Mercedes AMG CLA35 4Matic Shooting Brake [GALLERY] : Nuova Mercedes AMG CLA35 4Matic Shooting Brake, la Station Wagon sportiva tedesca spinta da un motore 2,0 litri turbo da oltre 300Cv CLA 35 4Matic Shooting Brake è il quinto modello della famiglia di compatte ad aprire le porte al mondo delle alte prestazioni firmato Mercedes AMG. CLA Shooting Brake coniuga lo stile sportivo dei coupé della Stella con la funzionalità e abitabilità di una Station Wagon, dall’ampio ...