Mercato europeo - Immatricolazioni in deciso calo a giugno | -7 | 9%

Mercato Juventus : preso il nuovo gioiellino del calcio europeo Joel Ribeiro : Mercato Juventus: secondo quanto riportato da TuttoMercatoweb, la Juve ha raggiunto un accordo con il giovanissimo trequartista del Losanna Joel Ribeiro. Il talentuoso classe 2003, con doppio passaporto svizzero e portoghese, può disimpegnarsi sia sulla trequarti che come attaccante esterno, preferibilmente a sinistra. Mercato Juventus: preso Joel Ribeiro Il giocatore andrà a rafforzare l’under 17 […] More

Mercato europeo - Acea : nel 2019 le immatricolazioni caleranno dell'1% : L'Acea, l'associazione europea dei costruttori automobilistici, ha rivisto al ribasso le stime sulle immatricolazioni di auto nel 2019. Nello specifico, le registrazioni annuali per l'area dell'Unione Europea sono previste in calo dell'1%, a un livello di poco superiore ai 15 milioni di veicoli, e non più in crescita di un analogo tasso percentuale come indicato nella precedente stima.Pesano Brexit ed economia. La revisione è dovuta a due ...

CalcioMercato europeo | Affari e le ultime Trattative di mercato del 24-06-2019 : Mandzukic chiesto dalla Bundesliga, Cancelo e Maguire vicini al City. Promes è ufficialmente dell’Ajax. Le Trattative dei principali club europei.Il Borussia Dortmund sta pensando seriamente a Mario Mandzukic (33). L’attaccante croato ha rinnovato da poco il suo contratto con la Juventus sino al 2021. Il rinforzo in difesa per il Lipsia si chiama Christopher Nkunku (21) che potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain. La chiusura ...

CalcioMercato europeo | Affari e Trattative del 23-06-2019 : Il Manchester United è alla ricerca di un difensore centrale, Kessie nel mirino di tre club di Premier. Le Trattative dei principali club europei.Lo Shanghai Shenshua ha offerto all’Inter 25 milioni di euro per Ivan Perisic (30). Al giocatore sono stati proposti 12 milioni d’ingaggio, ma il croato avrebbe rifiutato preferendo restare a Milano magari aspettando una chiamata dalla Premier League. Nerazzurri che avrebbero definito ...

CalcioMercato europeo | Affari e Trattative del 22-06-2019 : Clamoroso scambio tra Tottenham e Real Madrid, Bellerin tratta con l’Atletico. Le Trattative dei principali club europei.Il brasiliano del Chelsea, Willian, avrebbe rifiutato una offerta dallo Shanghai Shenhua. Attualmente impegnato con la nazionale verdeoro nella Copa America, avrebbe ricevuto un’offerta di 12 milioni di euro a stagione. E’ guerra tra Yannick Carrasco e il Dalian Yifang. Il giocatore belga è stato multato ...

CalcioMercato europeo | Affari e Trattative del 21-06-2019 : Asta tra City e United per Maguire. Citizens che a breve ufficializzeranno due nuovi arrivi. Le Trattative dei principali club europei.Manca solo l’ufficialità e Manchester City annuncerà l’accordo con Asier Riesgo. Il portiere, classe 1983, si è svincolato dall’Eibar e firmerà per una stagione. Anche per Rodrigo la situazione è la stessa. Il centrocampista classe 1996, di proprietà dell’Atletico Madrid ha rifiutato ...

CalcioMercato europeo | Affari e Trattative del 20-06-2019 : L’Ajax ha ricevuto delle offerte per Neres, Llorente va all’Atletico Madrid. Clamorosa trattativa tra Manchester United e Arsenal.Lo vogliono in tanti. Dopo una grande stagione con l’Ajax, sopratutto in Champions League, David Neres sarebbe finito nel mirino di alcuni importanti club cinesi. Secondo Sky Sport, i lancieri lo valutano 80 milioni di euro. Erik ten Hag, invece, rimarrà alla guida fino al 30 giugno del 2022. Ad ...

Auto - il Mercato europeo a maggio è fermo. L’Italia perde l’1 - 2% e Fca l’8 - 3% : Il mercato europeo dell’Automobile torna a respirare un pochino: dopo i primi quattro mesi di flessione del 2019, infatti, a maggio ha fatto segnare volumi di vendita in linea con quelli dello scorso anno. Nell’Europa dei 28+EFTA (European Free Trade Association) sono state immatricolate 1.443.708 Auto, lo 0,04% in più. Mentre il dato cumulativo del periodo gennaio-maggio, considerati i risultati dei mesi precedenti, rimane negativo: -2% e 6,93 ...

Mercato europeo - Immatricolazioni stabili a maggio : +0 - 04% : Il Mercato automobilistico europeo lancia un primo, labile, segnale di ripresa dopo otto mesi consecutivi con Immatricolazioni in contrazione. Secondo i dati diffusi dall'Acea (l'Associazione europea dei costruttori), ad aprile le registrazioni nell'area Ue+Efta risultano pari a 1.443.708 unità, appena lo 0,04% in più rispetto al corrispondente mese dell'anno scorso.Bene Germania e Francia. La domanda ha ricevuto una spinta per lo più dai ...

CalcioMercato europeo | Affari e Trattative del 17-06-2019 : Nuova esperienza scozzese per Angelo Alessio, mentre due grandi campioni potrebbero trasferirsi in Cina. Le Trattative di giornata dei principali club europei.Il Kilmarnock, club scozzese che milita nella Scottish Premiership, ha ufficializzato il nuovo allenatore. Si tratta di Angelo Alessio, assistente di Antonio Conte per diverse stagioni. Sostituirà Steve Clarke, nominato da un paio di mesi come nuovo commissario tecnico della Scozia.Il ...

CalcioMercato europeo | Affari e Trattative del 15-06-2019 : Il Fenerbahce chiede Kalinic, mentre il Chelsea propone un rinnovo biennale a Willian. Le Trattative di giornata dei principali club europei.Per rinforzare l’attacco, il Fenerbahce vuole puntare sull’usato garantito. La dirigenza è al lavoro per garantirsi l’ex attaccante di Fiorentina e Milan, Nikola Kalinic, in forza all’Atletico Madrid e Ze Luis dello Spartak Mosca. Con questi due innesti, il reparto ...

Mediaset - polo tv europeo al primo test di Mercato : Lunedì il Cfo Marco Giordani e il managing director di Mediaset Espana Musolino incontreranno fondi e analisti a Londra. Con il piano vantaggi su spot, governance e la chance di una piattaforma web sovranazionale...